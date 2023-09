Střety lídrů klíčových slovenských stran pokračovaly i v poslední diskusi

Bratislava - Také poslední debatu lídrů slovenských politických stran před sobotními parlamentními volbami provázely střety šéfů Směru-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica a Progresivního Slovenska (PS) Michala Šimečky, jejichž strany jsou podle průzkumů favority na volební vítězství. Předseda Hlasu-sociální demokracie (Hlas-SD) Peter Pellegrini, třetí nejpopulárnější strany, jejíž postoj bude podle analytiků patrně klíčový pro složení nové vlády, v debatě veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) zopakoval, že jeho strana má ideově blíže ke Směru-SD než k nyní neparlamentnímu PS. Expremiér Pellegrini dlouhá léta působil ve Směru-SD, ze kterého před třemi lety odešel a s několika dalšími bývalými politiky Směru-SD založil novou stranu.

Fico v debatě tvrdil, že PS za svůj vznik vděčí médiím a nevládním organizacím. "Toto je obrovský experiment. Nechci, aby na Slovensku vládly nevládní organizace a ambasáda Spojených států," řekl bývalý trojnásobný slovenský premiér. Dodal, že značný počet zástupců nevládních organizací je na předních místech kandidátní listiny PS.

Šéf Směru-SD dlouhodobě bez důkazů spojuje některé slovenské politiky s USA, například prezidentku a někdejší místopředsedkyní PS Zuzanu Čaputovou opakovaně označil za agentku Spojených států.

"Stále je to lepší, než mít stranu, kterou vytvořili oligarchové. Naši lidé mají čistý štít. Chápu, že jste asi nervózní. Můžete prohrát, rozumím, že se toho obáváte. Měli jste 12 let na to, aby jste zlepšili slovenské zdravotnictví, dnes je v katastrofálním stavu," oponoval Ficovi Šimečka, který je místopředsedou Evropského parlamentu. Ficovi také vyčetl, že už v minulosti slíbil postavit dálnici z Bratislavy do Košic na východním Slovensku do roku 2010; dálnice dosud dokončena nebyla.

"Volby budou soubojem o to, zda Slovensko zůstane demokratický stát, zda bude zachována proevropská orientace. Když se to podaří, největší výzva je nastartování ekonomiky," řekl Šimečka. Zatímco PS například podporuje pokračování vojenské pomoci bránící se Ukrajině, Směr-SD ji odmítá.

Pellegrini zopakoval, že programově má jeho strana blíže ke Směru-SD než k PS. "Ideologicky a názorově máme blíže ke Směru. Průniky jsou evidentní," řekl Pellegrini. Doplnil, že Šimečku zná jen z televizních debat.

Fico už dříve za základ stabilní vlády označil spolupráci Směru-SD a Hlasu-SD. Podle průzkumů z minulých dnů by ale tyto dvě strany dohromady nedisponovaly potřebnou většinou ve sněmovně.

Debata potvrdila rozdíly mezi Směrem-SD a PS také v dalších oblastech. PS například ve stávající migrační vlně spoléhá na evropská řešení, Fico by chtěl zavést ochranu dlouhé hranice Slovenska s Maďarskem. Fico také zdůraznil význam stávajícího ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Naopak, PS se zasazuje o zavedení životních partnerství a chce hledat také podporu pro rozšíření institutu manželství pro všechny.