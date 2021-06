Stres patří životu a posiluje nás, píše ve své knize Kolář

Praha - Stres je vnímán jako nebezpečný, ale uznávaný fyzioterapeut profesor Pavel Kolář chce probudit v lidech povědomí o tom, že se za jeho pomoci mohou stát silnějšími. Své myšlenky shrnul v knize Posilování stresem – Cesta k odolnosti, kterou pokřtil mimo jiné olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

"Není to návod jako spíš upozornění, že naše tělo a duše v sobě skýtají obrovský potenciál udělat nás nejen silně odolnými, ale také šťastnými," píše Kolář v úvodu knihy, kterou chce otevřít především diskusi. "Je to spíš zamyšlení, co stres je. Dát mu lepší jméno, ne pozici. Stresor nás jenom nepoškozuje, ale naopak nás posiluje a je důležité volit přiměřenou míru."

Spolu s Krpálkem, kterého za měsíc a půl čekají hry v Tokiu a dostává se do vrcholné formy, pokřtil knihu vydanou nakladatelstvím Universum primář spinální jednotky Fakultní nemocnice v pražském Motole Jiří Kříž, který je po úrazu na lyžích na vozíku.

Kolář apeluje především na rodiče, aby přehnaně neochraňovali děti. "Máme větší stres z toho, že si dítě odře koleno, než že bude otylé a v devatenácti diabetikem. To je chybou v principu uvažování," upozorňuje osmapadesátiletý fyzioterapeut. "Přirozená míra stresu bolí a od dětského věku je zásadní se naučit bolest překonat a vzít odpovědnost do vlastních rukou."

Pohyb a sport je jedním z prostředků, jak se naučit zvládat stres a překonávat překážky. "Člověk musí umět rozumět sám sobě a to pochopíte a získáte, když máte strast, přes slast to nezískáte, to je prokazatelné," řekl Kolář, kterého vyhledává mnoho českých sportovních hvězd. Na křest knihy přišli i dvojnásobná vítězka Wimbledonu tenistka Petra Kvitová, světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný či lezec Adam Ondra.

Kniha vznikla ve spolupráci s Českým olympijským výborem a za podpory Nadace Pohyb bez pomoci v nákladu 15 tisíc výtisků a už se připravuje dotisk.