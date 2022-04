Střelecký útok v Tel Avivu si vyžádal dva mrtvé a nejméně deset zraněných

Tel Aviv - Při střeleckém útoku v centru Tel Avivu dnes přišli o život nejméně dva lidé a nejméně deset dalších bylo zraněno, píše zpravodajský web The Times of Israel. Policie uvedla, že po útočníkovi pátrá, a vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli místu incidentu a nevycházeli. Izrael v poslední době čelí největší vlně teroristických útoků za několik let. Za poslední měsíc při nich zahynulo 13 lidí.

Dnešní střelba se odehrála v rušné čtvrti s několika bary a restauracemi. Telavivský starosta Ron Huldaj řekl, že v hospodě pravděpodobně střílel arabský útočník s "nacionalistickými" motivy. Militantní palestinská islamistická skupina Hamás, která vládne v Pásmu Gazy, útok pochválila, ale nepřihlásila se k němu.

"Terorista zahájil palbu zblízka a poté pěšky utekl. Několik lidí je zraněno," řekl policejní mluvčí Eli Levy izraelskému 13. kanálu. "Neopouštějte své domovy. Nevystrkujte hlavu z okna. Nechoďte na balkony," dodal.

Střelba podle listu The Times of Israel začala v populárním baru Ilka. "Skryli jsme se pod stoly a lidé začali plakat, bylo to hrozné," řekla 34letá Evelyn Gercová, která večeřela ve vedlejším podniku.

Deset postřelených bylo převezeno do Ichilovy nemocnice, dva z nich zraněním podlehli. Nemocnice uvedla, že lékaři operují čtyři vážně zraněné. Ve vážném stavu jsou podle ní další dva lidé a dva mají lehčí zranění. Do dvou jiných nemocnic byli převezeni další čtyři lidé s lehčími zraněními.

Sedmadvacetiletý Mark Malfiev, který byl při útoku postřelen, řekl, že procházel kolem baru, když střelba začala. "Viděl jsem, jak se rozbilo okno, lidé najednou začali utíkat a já cítil, jak mě někdo zasáhl do zad," řekl novinářům z nemocničního lůžka. "Cítil jsem spoustu krve. Viděl jsem krev," dodal.

Televizní záběry zachytily, jak ozbrojení policisté pátrají po útočníkovi v Dizengoffově ulici a menších postranních ulicích. Na místě je také policejní vrtulník. Podle listu The Times of Israel strážníci obklíčili dům v Dizengoffově ulici, kde by se útočník mohl skrývat. Úřad předsedy vlády uvedl, že premiér Naftali Bennett situaci sleduje z izraelského vojenského velitelství, které se rovněž nachází v centru Tel Avivu.