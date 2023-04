Střelecký rekordman Růžička: Osobní věci jdou stranou, máme v hlavě třetí zápas

Hradec Králové - Třinecký kanonýr Martin Růžička se díky úvodnímu gólu ve druhém finále na ledě Hradce Králové osamostatnil v čele historického pořadí nejlepších střelců samostatné české extraligy. Jubilejním 60. gólem se odpoutal od Ondřeje Kratěny, ale jak v pozápasovém rozhovoru s novináři zdůraznil, týmové cíle jsou v současnosti nadřazené osobním úspěchům.

"Samozřejmě si toho hodně vážím. Je to pro mě pocta být mezi hráči, kteří tam jsou. Opravdu si toho moc vážím, ale myslím, že to docením až později, nebo až po kariéře, protože teď jsme v úvodu finálové série a nějaké podobné osobní věci v kabině neřešíme. Teď to jde stranou," řekl Růžička.

Jeho zásah z konce deváté minuty přišel po úspěšném napadání Andreje Nestrašila a Daniela Voženílka. "Skvělý forček Andreje a Vožucha, hodili to před bránu, kde si mě to našlo a naštěstí to tam propadlo," popsal Růžička, jenž se přitom s oběma v jedné formaci ocitl souhrou náhod. Jinak jsou jeho parťáky v útoku Tomáš Marcinko a Aron Chmielewski.

"Měl jsem něco s nožem na brusli, takže jsem zrovna vystřídal, šel tam místo mě Marko (Daňo) a já pak šel zase s tou jeho lajnou," vysvětlil Růžička krátkodobou změnu.

Překonal Kratěnu, který ale zůstává rekordmanem s osmi tituly, sedmatřicetiletý třinecký lídr útočí na šestý. "Tohle v hlavě vůbec nemám. Až tak dopředu vůbec nepřemýšlím. Vždyť jsme teprve na začátku série," podotkl Růžička.

Slezané uzmuli mimořádně cenný druhý bod, přestože domácí Hradec Králové měl v prodloužení k vítězné trefě o poznání blíž, byl o dost aktivnější. Růžička však odmítl, že by jeho týmu docházely síly.

"Ani ne. Hradec hrál v prodloužení skvěle, byl aktivní a výborně se pohyboval. My jsme se sice dostali pod tlak, ale snažili jsme se být trpěliví. Skvěle zachytal Káca, který co šlo, tak chytil. Spoustu střel jsme zblokovali. Bylo důležité, že jsme nijak nepanikařili. A nakonec jsme dali vítězný gól," konstatoval Růžička.

Stejně jako v úterý se stal hrdinou Voženílek. V letošních vyřazovacích bitvách skóroval už pošesté. "Je skvělý. Je to bojovník a dělá pro náš tým strašně moc práce. Je za to odměněn těmi góly, samozřejmě mu to přeju a doufám, že v tom bude pokračovat. Hraje skvělé celé play off, je pro soupeře nepříjemný a silný na puku, jsme rádi, že ho máme," ocenil Růžička.

Před obhájci titulu jsou nyní dva domácí zápasy, mají tak šanci uzavřít sérii v nejkratším termínu, díky čemuž by případně mohli slavit další triumf se svými diváky. Zkušený útočník však úvahy na toto téma velmi rázně odmítl.

"Jestli to můžeme ukončit, nebo ne, o tom teď lze sotva mluvit. My se připravíme na třetí zápas a to je to, co teď máme v hlavě. Hradec je velice aktivní mužstvo, snaží se hodně bruslit, což praktikují celou sezonu. A na to se budeme určitě také připravovat," řekl Růžička.