Střelec ze střední školy v Parklandu se chystá přiznat k 17násobné vraždě

Washington - Nicolas Cruz, který v roce 2018 zastřelil 14 žáků a tři zaměstnance střední školy ve městě Parkland na Floridě, se chystá přiznat k 17násobné vraždě. Podle agentury AP to dnes oznámili jeho právníci. Proces s Cruzem se tím posune do nové fáze, v níž bude nyní 23letý střelec usilovat o to, aby nedostal trest smrti a odešel jen z rozsudkem na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Cruz uzná svou vinu bez jakýchkoliv dalších podmínek a prokuratura pro něj bude nadále požadovat rozsudek smrti. O jeho trestu nicméně rozhodne porota v soudním procesu, jehož začátek ještě nebyl naplánován.

Střelec se kromě toho přizná ještě k 17 pokusům o vraždu a k napadení strážného ve věznici, k němuž došlo asi devět měsíců poté, co byl zatčen.

Proces s Cruzem nabral značné zpoždění kvůli pandemii covidu-19 a také kvůli sporům mezi obžalobou a obhajobou ohledně toho, jaké důkazy lze předložit porotě. Mezi mnohými pozůstalými proto začala narůstat frustrace z toho, že případ ani po více než třech letech nespěje k rozuzlení, píše AP. Dnešní oznámení nicméně kauzu výrazně posunulo.

Rozhodnutí Cruze přiznat vinu bylo nečekané, jelikož se počítalo s tím, že případ půjde k soudu. V příštích několika měsících měl začít výběr poroty a Cruz měl rovněž stanout příští týden před soudem kvůli útoku na strážce ve věznici. Střelec a jeho právníci již dříve nabízeli přiznání viny výměnou za doživotí, což ale prokuratura odmítala s tím, že čin tohoto formátu zasluhuje trest smrti.

Cruz byl dlouhodobě problémovým žákem, který často střídal školy. Ze střední školy Marjory Stonemanové Douglasové, kde později zaútočil, byl vyloučen asi rok před incidentem. Tamní vedení mu přitom v době, kdy školu navštěvoval, zakázalo na čas nosit batoh z obavy, aby nepřinesl do budovy zbraň.

Po vyhazovu ze školy začal Cruz posílat na sociální sítě fotky se zbraněmi a videa, v nichž hrozil násilím. Někteří z jeho přátel jen několik měsíců před masakrem na Cruze kontaktovali Federální úřad pro vyšetřování (FBI) kvůli obavám, že by mohl někomu ublížit. Vyšetřovatelé jej však vyšetřovat nezačali.

Cruz zaútočil na den svatého Valentýna poloautomatickou puškou AR-15, načež zbraň zahodil a vmísil se mezi prchající studenty. Policie jej zatkla asi o hodinu později a ještě ten večer se k činu přiznal.

Incident otřásl Spojenými státy a znovu zintenzivnil debaty o kontrole zbraní. Podobně jako v řadě předchozích podobných případů však nevedly ke konkrétním opatřením na federální úrovni, zejména kvůli odporu republikánů, podle nichž je právo na držení zbraně široce chráněno americkou ústavou.