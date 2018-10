Pittsburgh (USA) - Roberta Bowerse podezřelého ze sobotní střelby v pittsburghské synagoze obvinila federální prokuratura z 29 trestných činů včetně násilí a porušení zákonů o střelných zbraních a občanských právech. Informovala o tom agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump nařídil spuštění amerických vlajek na federálních budovách na půl žerdi k vyjádření úcty vůči obětem střelby, napsala agentura AP. Papež František označil střelbu za nelidské násilí, izraelská vláda zahájila dnešní schůzi chvílí ticha na památku mrtvých v USA.

Střelec volající "Všichni židé musí zemřít" v sobotu vpadl do synagogy a zabil 11 věřících a dalších šest, včetně čtyř policistů, zranil. Sám pachatel utrpěl zranění a byl zatčen.

Obvinění vznesená vůči střelci zahrnují 11 bodů souvisejících s násilím vůči věřícím s následkem smrti. Dalších 11 bodů se vztahuje k použití střelné zbraně s cílem úmyslného zabití, oznámila kancelář federálního ministerstva spravedlnosti v západní Pensylvánii.

Prezident Trump v sobotu večer nařídil stažení vlajek na veřejných budovách, na armádních a námořních základnách i na válečných lodích na půl žerdi, a to až do 31. října.

Mezi šesti zraněnými přeživšími útok je i kaplan při Pittsburghské univerzitě Daniel Leger. Jeho bratr listu Pittsburgh Post-Gazette řekl, že zraněný byl po operaci v pensylvánském Oaklandu v kritickém stavu a možná bude nutná další operace.

Právě Daniel Leger, který je otcem dvou dětí, měl v sobotu ráno vést v synagoze bohoslužbu.

Rozlehlá moderní budova synagogy pojme při bohoslužbách více než 1000 lidí. Uvnitř jako historický poklad věřící opatrují "Tóru holokaustu", která byla zachráněna z tehdejšího Československa v době masového vyhlazování Židů nacisty.

Mezi osobnostmi, které vyjádřily zármutek a čin odsoudily, je i československá rodačka, bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. "Zatímco truchlíme a modlíme se za oběti střelby v pittsburghské synagoze, máme na paměti, že když politici šíří ďábelské konspirační teorie a podněcují nenávist ostatních, rozdrásávají jizvy po šesti milionech mrtvých, které se nikdy zcela nezhojily," napsala Albrightová na twitteru.

Bývalý americký prezident Barack Obama vyzval k boji "proti vzestupu antisemitismu a nenávistné rétoriky vůči těm, kteří vypadají, milují se nebo modlí odlišně". Kromě toho je podle něj třeba přestat usnadňovat přístup ke zbraním těm, kteří chtějí ubližovat nevinným.

"Cítím se být blízko městu Pittsburgh, Spojeným státům a zejména židovské komunitě, kterou včera postihl hrozný útok v synagoze. Všichni jsme tímto nelidským násilím zraněni. Ať nám bůh pomůže uhasit ohniska nenávisti, která se v naší společnosti šíří, posílením lidskosti, úctou k životu, morálním a občanským hodnotám," prohlásil papež po dnešní polední modlitbě před věřícími ve Vatikánu.

Izraelská vláda zahájila dnešní schůzi chvílí ticha za mrtvé. "Za sebe a za izraelský národ říkám, že truchlíme. Rodinám, které přišly o své blízké, z hloubi svého srdce vyjadřujeme soustrast," řekl premiér Benjamin Netanjahu.

Americký ministr obrany James Mattis, který dnes dorazil do Prahy, označil střelce z Pittsburghu za zbabělce, který zvedl zbraň proti neozbrojeným nevinným lidem. "Je to zbabělec a neodpovídá definici muže, jakou používáme my na ministerstvu obrany," řekl ministr.

Střelec z Pittsburghu měl čistý rejstřík a zbrojní licenci

Robert Bowers měl dosud čistý trestný rejstřík a povolení vlastnit střelnou zbraň. Podle zpravodajské stanice CNN si od roku 1996 koupil zbraní šest.

Jeho čin je řazen k zločinům z nenávisti. Z jeho nedávných ostrých antisemitských výpadů na sociálních sítích, lze usuzovat, že nenávist byla mířena proti Židům. Podle jednoho z jeho příspěvků jsou to "ďáblovy děti". Všímají si toho izraelské sdělovací prostředky.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček na twitteru napsal, že je událostí v Pittsburghu otřesen. "Žádný útok proti lidem kvůli jejich víře či původu nemůže být nikdy ospravedlněn. Antisemitismus je zlo a zlu se musí čelit. Obdivuji hrdinství těch, kteří se útočníkovi postavili. Sdílím smutek a bolest rodin zavražděných," reagoval Petříček.

Bowers se vyjadřoval často na webové stránce Gab.com, kde se často objevují spiklenecké teorie. Jedna z nich spojovala bývalou kandidátku na prezidentský post Hillary Clintonovou s pedofilií.

Gab.com jako svou platformu používají bělošští nacionalisté, uvedl izraelský server The Times of Israel. Servisní firma Joyent oznámila, že od pondělka stránka nebude fungovat. Gab. com, která sama sebe charakterizuje jako "sociální síť propagující svobodu projevu, osobní svobodu a svobodný tok onlinových informací", dnes na twitteru oznámila, že bude kvůli událostem v Pittsburghu "několik týdnů mimo provoz".

"Budeme dále bojovat za svobodu projevu a onlinovou svobodu pro všechny. Technologické firmy nás nezastaví, nezastaví nás ani mainstreamová média," stojí ve vzkazu. Gab. com ale na střelbu reagovala prohlášením, že netoleruje násilí a že ji zpráva o činu v Pittsburghu zarmoutila. Uzavřela Bowersův účet a kontaktovala Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Provozovatelé stránky sklízejí kritiku od jejího založení v roce 2016. Slíbili tehdy, že obsah nebude v žádném případě cenzurován. Mnoho příznivců krajní pravice opustilo twitter a začalo využívat právě tuto platformu.

Bowers použil Gab.com krátce před střelbou. "HIAS s oblibou přivádí vetřelce, kteří zabíjejí naše lidi. Nemohou sedět a dívat se, jak jsou naši lidé pobíjeni. Dobře zaostřete, jdu na to," napsal s použitím zkratky HIAS pro hebrejskou společnost napomáhající imigraci, která působí v New Yorku a Marylandu. Zástupci HIAS událost v Pittsburghu označili za "hroznou tragédii". "Tato ztráta je naší ztrátou," uvedli.

CNN upozornila, že sobotní útok byl za 72 hodin v USA třetím činem motivovaným nenávistí. Ve středu běloch zastřelil v Kentucky černocha a černošku. Do pátku pak USA znepokojovaly bomby rozesílané kritikům prezidenta Donalda Trumpa. V sobotu následovala střelba v Pittsburghu.