Střelec z ostravské nemocnice byl přesvědčený, že má rakovinu

Ostrava - Dvaačtyřicetiletý pachatel střelby v ostravské Fakultní nemocnici Ctirad V. byl přesvědčený, že je těžce nemocný a nikdo mu nechce pomoci. Serveru iRozhlas to řekl Aleš Zygula, nadřízený muže, kterého policie označila za pachatele vražd. Zpěvák David Stypka řekl listu MfDNES, že muž byl přesvědčený, že má rakovinu.

Ctirad V. pracoval jako stavební technik. "Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské," řekl serveru Zygula.

Frýdeckomístecký hudebník Stypka, který nedávno oznámil, že mu lékaři odoperovali nádor na slinivce, na facebooku zveřejnil informaci, že si s mužem asi dva týdny psal. "Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto," napsal na své facebookové stránce. Stypka vystupuje s kapelou Bandjeez.

Listu MfD řekl, že Ctirad V. si ho vyhledal, poté co bulvár zveřejnil, že prochází chemoterapií. "Potom mi psal, že má na 99 procent stejnou nemoc, co mám já. Celá naše diskuse byla o tom, že ho nechtějí lékaři léčit," řekl listu Stypka. Muž prý zpěváka žádal, aby mu potvrdil rakovinu. "Samo o sobě mi to přišlo padlé na hlavu. Znal jsem ho jenom přes zprávy na facebooku," uvedl zpěvák.

Motiv pachatelova jednání policie zjišťuje. Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že střelec nevlastnil legálně zbraň a měl trestní minulost. "Měl tři záznamy za násilnou a drobnou majetkovou trestní činnost," uvedl Kužel. U násilné činnosti šlo podle něj o drobnou potyčku.