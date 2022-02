Střelec vítězného gólu Krejčí: Tak musíme hrát i dál, bojovat každý za každého

Peking - Gól Davida Krejčího hned z první série nájezdů proti Švýcarsku přinesl českým hokejistům první vítěznou radost nejen na olympijském turnaji v Pekingu, ale i v celé sezoně. Národní tým tak částečně odčinil úvodní porážku s Dány (1:2). Pětatřicetiletý centr věří, že se hra mužstva ubírá správným směrem.

"Dá se říct, že dneska i proti Dánům jsme měli dobrý vstup do utkání. Pohlídali jsme si brejky a zbytečné chyby. Chyby budou vždycky, ale jsou tam další čtyři kluci a gólman, kteří můžou zastoupit. A dneska jsme to také dělali. Takhle musíme hrát i zítra a bojovat každý za každého," řekl Krejčí novinářům.

Osobně si výhru pod pěti kruhy mohl vychutnat po osmi letech. "Samozřejmě je moc pěkné zvítězit na olympiádě. Zvlášť potom, co se stalo s Dány. Dneska jsme hráli proti hodně kvalitnímu soupeři. Konečně máme vítězství. A je jedno, že na nájezdy, bereme to," ujistil Krejčí, pro něhož jde o třetí olympijskou účast. Byl ve Vancouveru 2010 i o čtyři roky později v Soči.

Hokejista, který se po minulé sezoně vrátil z NHL a barvy Boston Bruins vyměnil za dres extraligové Olomouce, věří, že křivka předvedených výkonů půjde nahoru. "Teď dobře zregenerujeme a zítra máme Rusy. S nimi je to vždycky speciální zápas, takže je potřeba dobře se vyspat, nachystat se a vlítnout na ně," plánoval Krejčí.

Při nájezdech byl prvním exekutorem na české straně. K pohodě mu trochu dopomohl i brankář Šimon Hrubec, když vychytal Andrese Ambühla, jenž nájezdy otevíral. "Věděl jsem, že není moc dobrý led. Na začátku třetiny je dobrý, od půlky třetiny už ne. Pak ještě prodloužení a nájezdy... Takže jsem věděl, že budu střílet. Byla to jedna z variant a jsem rád, že to tam padlo," řekl Krejčí.

Jak velký problém mu dělá úzké kluziště, neprozradil. "To vám řeknu až po olympiádě. Je to trochu jiné, hrál jsem na něm dlouho, ale teď v extralize je hřiště větší. Jako hokejista nepřemýšlíš, jestli je led velký, nebo malý. Je tam méně místa a času, ale je to pro oba týmy stejné. Bojujeme s tím a budeme se lepšit zápas od zápasu," přislíbil Krejčí.