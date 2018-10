Pittsburgh (USA) - Sobotní střelba v synagoze v Pittsburghu si vyžádala 11 obětí. Už v sobotu byl obviněn ve 29 bodech zadržený střelec Robert Bowers. Před soudem má stanout v pondělí. Prokurátor řekl, že zatím nic nenaznačuje, že měl komplice. Policie případ vyšetřuje jako zločin z nenávisti. Bowers se na sociálních sítích netajil antisemitismem. Spojeným státům vyjádřili soustrast politici mnoha zemí včetně Česka.

Oběti byli lidé ve věku od 54 do 97 let. Jde o osm mužů a tři ženy. Byli mezi nimi dva bratři a manželský pár. Zraněno bylo šest lidí.

Pittsburghský starosta Bill Peduto označil sobotu za nejtemnější den v historii města a řekl, že hodlá vyvolat debatu o tom, jak zabránit potenciálním pachatelům rasistických zločinů obstarat si zbraně.

Prezident Donald Trump v sobotu označil zločin za "sprostou masovou vraždu" a prohlásil, že antisemitismus je třeba rázně odsoudit. Odpovědí na zločiny podobné tomu z Pittsburghu by podle něho mělo být častější používání trestu smrti. "Pokud tohle někdo udělá, měl by dostat trest smrti," odpověděl prezident na otázku, jak zabránit dalším případům hromadné střelby. V synagogách by podle něj v době obřadů měly být ozbrojené stráže.

Bowers je mezi zraněnými a ve 22 bodech obvinění by mohl dostat trest smrti. Policie dnes prohledala jeho dům a automobil. Bowers měl povolení k držení zbraně a od roku 1996 si jich koupil šest. V sobotu použil poloautomat AR-15 a tři pistole Glock-57. Podle vyšetřovatelů se těla obětí našla na třech místech a náboje byly po celé budově. Synagoga pojme při bohoslužbách více než 1000 lidí a uvnitř je "Tóra holokaustu", která byla zachráněna z bývalého Československa v době masového vyhlazování Židů nacisty.

Židovská nevládní organizace Liga proti hanobení (ADL) oznámila, že sobotní střelba byla zřejmě nejhorším útokem na židovskou komunitu v dějinách USA. Kolem určitých míst v Pittsburghu dnes byly rozmístěny hlídky.

Střelec zaútočil v sobotu dopoledne, kdy se v synagoze ve čtvrti Squirrel Hill konaly sobotní obřady. Squirrel Hill je část města s jednou z nejpočetnějších židovských komunit v Pensylvánii. Policie zaznamenala první telefonát krátce před 15:00 SELČ. Po 20 minutách, když policisté dorazili, byl Bowers na odchodu a začal střílet také na policisty. Vrátil se do synagogy ve snaze se skrýt, nakonec se vzdal. Podle svědků před zahájením střelby volal "všichni Židé musejí zemřít". V nemocnici, kam byl přijat k ošetření, řekl policistovi, že "chce, aby všichni Židé zemřeli a že páchají genocidu na jeho národu".

Své názory vyjadřoval často na webové stránce Gab.com, kterou používají podle izraelských médií bělošští nacionalisté. Krátce před svým činem ve svém příspěvku obvinil židovskou organizaci napomáhající imigraci z ochrany těch, kteří přicházejí do USA zabíjet. "Nemohou sedět a dívat se, jak jsou naši lidé pobíjeni," uvedl.

Spojeným státům kondolovalo mnoho politiků, izraelská vláda před dnešním zasedáním držela za mrtvé chvíli ticha. Český prezident Miloš Zeman čin označil za masovou vraždu. Ministr zahraničí Tomáš Petříček sdělil, že žádný útok proti lidem kvůli jejich víře či původu nemůže být nikdy ospravedlněn.

Bývalý americký prezident Barack Obama vyzval k boji "proti vzestupu antisemitismu a nenávistné rétoriky vůči těm, kteří vypadají, milují se nebo modlí odlišně". Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová napsala na twitteru, že "když politici šíří ďábelské konspirační teorie a podněcují nenávist ostatních, rozdrásávají jizvy po šesti milionech mrtvých, které se nikdy zcela nezhojily".

Papež František vyzval k "uhašení ohnisek nenávisti, která se šíří společností". Americký ministr obrany James Mattis označil střelce za zbabělce, který neodpovídá definici muže, jak ji chápe jeho úřad. Německá kancléřka Angela Merkelová ve své kondolenci uvedla, že všichni se musejí rozhodně postavit antisemitismu.