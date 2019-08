Střelec Sýkora: Tři góly ve dvou zápasech? To nic neznamená

České Budějovice - Před týdnem proti Slovácku dal jablonecký fotbalista Jan Sýkora dva góly, dnes v Českých Budějovicích se trefil jednou. Přesto si pětadvacetiletý záložník nepřipouští nějakou mimořádnou střeleckou formu. Zatímco v minulém ligovém kole jeho trefy přispěly k vysokému vítězství 6:0, dnes branka stačila jen k remíze s nováčkem soutěže 1:1.

"Je to teprve začátek. Třetí gól ve dvou zápasech nic neznamená. Můžeme se o tom bavit, až jich budu mít na kontě 15. Navíc dnes bych ten gól radši vyměnil za tři body," řekl Sýkora novinářům.

Jablonec nastoupil na jihu Čech tři dny poté, co vypadl z předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan. "Ze začátku utkání jsem se necítil dobře. Měl jsem těžké nohy a naštěstí jsem se chytil gólem. Ale v hlavách nebylo tak těžké přepnout a soustředit se zase na ligu. Jsme profíci, tohle musíme umět," uvedl Sýkora.

Jablonec podle něj výrazně lépe zvládl úvodní dějství. "První poločas byl z naší strany dobrý, akorát finální fázi jsme řešili špatně. Myslím si, že jsme z toho měli vytěžit víc. Soupeře jsme pustili jen k nějakým střelám z dálky," řekl Sýkora, který na severu Čech hostuje z pražské Slavie.

Jablonec chtěl ve stejném duchu odehrát i druhý poločas, ale České Budějovice krátce po přestávce díky Benjaminu Čoličovi vyrovnaly. "Podle mě ale branka padla ze standardní situace po faulu, který nebyl. Trefil to pak fantasticky. Pak už jsme tahali za kratší konec," uvedl Sýkora.

Jablonečtí by podle něj měli podobná utkání jako s nováčkem vyhrávat. "Budějovice hrály dobře, ale bod odtud je pro nás málo. Vždy je to otázka, jak si to člověk nastaví v hlavě. A my jsme si to nastavili tak, že tu chceme vyhrát," dodal Sýkora.