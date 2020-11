Střelec Suchý chválil Gulaše, přihrávku od něj musí čekat vždy

Praha - Hokejový útočník Filip Suchý se dvěma góly podílel na výhře Plzně na ledě Sparty, díky které Západočeši zabrali po dvou porážkách a udrželi se v čele extraligy. Dvaadvacetiletému hráči v obou případech nezištně nahrál kapitán Plzně Milan Gulaš a Suchý tak opět musel ocenit jeho kvality.

"Je to komplexní hokejista. Má všechno, nahrávku, střelu. U něj člověk musí vždy očekávat, že může přihrávka přijít," řekl Suchý po zápase, který jeho tým vyhrál 3:1.

Člen elitní formace se nejprve prosadil v 13. minutě v přesilové hře, podruhé skóroval v polovině zápasu při hře pět na pět. "V prvním případě jsem se jen soustředil, abych to trefil a naštěstí to tam padlo. Podruhé jsem vystřelil přes beka a (brankáři) to prošlo pod rukou," popsal své dvě trefy. V druhém případě se ale musel vyrovnat s nečekanou zpětnou přihrávkou Gulaše.

Plzeň na Spartě zakončila sérii pěti zápasů na kluzištích soupeřů, z nichž předešlé dva prohrála. I proto dnes chtěla za každou cenu uspět. "S nimi je to ale vždy těžké, Dominik (Frodl) to podržel vzadu a my dali nějaké góly," lakonicky zhodnotil duel a ocenil i výkon brankáře Dominika Frodla, jenž si připsal 31 úspěšných zákroků.

Klíčem k výhře hostů byly vedle využitých přesilovek i zvládnutá oslabení. "Připravovali jsme se na to. Víme, že mají dobré přesilovky a kluci to výborně odbránili, super," řekl Suchý, který byl rád i za fakt, že se Plzeň udržela v čele soutěže. "Když se potkávají mančafty z horní části tabulky, je to vždy ozdoba. My jsme ale hlavně rádi, že jsme vyhráli. Osobně, když jedu na Spartu, tak je chci vždy za každou cenu porazit," pousmál se Suchý.