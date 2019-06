Střelec Nepejchal si v Minsku přál víc medailí než jen dva bronzy

Minsk - Sportovní střelec Filip Nepejchal odletí z Evropských her v Minsku s dvěma bronzovými medailemi, přesto pomýšlel na víc. Dnes byl blízko třetímu umístění na stupních vítězů, ale v královské puškařské disciplíně, střelbě z libovolné malorážky na 3x40 ran, skončil čtvrtý. I kvůli tomu nebyl se svým vystoupením v Bělorusku extra spokojený.

"Musím říct, že výsledek se mi nelíbí. Chtěl bych medaili, ale už to nejde," řekl devatenáctiletý střelecký talent, které v této sezoně vyhrál již dva závody Světového poháru a vybojoval i účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu 2020. "Celkové hodnocení her? Po tomto závodu už to tak optimistické nebude. Mohlo to být lepší, mohl jsem mít víc medailí," řekl ambiciózní střelec.

Nepejchal do finále třípolohové střelby postoupil jako druhý z kvalifikace, ale boj o medaile mu nesedl. "Kvalifikace nebyla špatná. Stejně jako poté ve finále ale klečák a ležák nebyly podle představ. Měl jsem špatnou polohu, vleže nelétaly dobré desítky a byl konec," konstatoval.

Sice se snažil polohu upravit, ale nepodařilo se mu. "Přijdu, špatně si kleknu a už nevím, jak to opravit. I když se zvednu a snažím se to změnit, tak s tím nic v tu chvíli neudělám," uvedl Nepejchal. V průběhu finále se pohyboval na čtvrtém a pátém místě. "Viděl jsem, jak na tom jsem, a snažil jsem se to co nejlépe dojet. Když jsem ale dal vestoje jen dvě devítky, tak to nestačilo," řekl.

Rodák z Kolína si nyní užije pár dní volna v Minsku, kde se chystá navštívit i další sporty, a poté bude týden dva odpočívat i doma. "Trošku se zregeneruju. Poté mě čeká Světový pohár v Riu, mistrovství Evropy a finále Světového poháru v Číně," nastínil Nepejchal další plány pro rok 2019.