Střelec Lipták vybojoval v trapu místo na OH za pět minut dvanáct

Brno - Dalším střelcem, který se může pyšnit tím, že vybojoval účastnické místo pro Česko na olympiádě v Tokiu, je od uplynulého víkendu Jiří Lipták. Člen Komety Brno se v italském Lonatu stal mistrem Evropy v trapu a může spřádat myšlenky na závody v zemi, kde nikdy nebyl. Bylo to ale za pět minut dvanáct, poznamenal brokař na dnešním setkání s novináři.

"Evropský šampionát byl jednou z posledních možností, jak si zajistit tzv. kvóta plac pro Tokio. V Lonatu byla k mání dvě tato místo, teď už zbývá jen finále Světového poháru v Emirátech a pak už jen možnost udělení divoké karty," uvedl brněnský střelec.

Dostat se na olympiádu je stále složitější. V Tokiu se v trapu představí jen 30 střelců, ohled se bere i na kontinenty, takže se může stát, že některá brokařská esa se na OH neprobojují. "To nyní poznávají Italové, je to velmoc tohoto sportu a zatím nemají ani jedno místo. Jsou z toho pěkně nervózní," řekl Lipták.

Dobře ví, o čem mluví. Chyběl totiž v Riu de Janeiro 2016, když na mistrovství světa skončil čtvrtý, ale na hry se kvalifikovali z této soutěže pouze první tři střelci. Nyní v Lonatu na to ale nemyslel. "Tep jsem sice ve finále měl hodně vysoký, ale mně se pod tlakem střílí dobře, v takových momentech podávám maximální výkony," usmál se Lipták, který už v předchozích letech vybojoval na ME stříbro a dva bronzy. Z MS má doma rovněž dva bronzy.

Společně s ním by měl na hry do Tokia jet i vítěz z Pekingu David Kostelecký. Ten si nominaci na trapu vybojoval už dříve a pojede už na svoji šestou olympiádu, zatímco sedmatřicetiletý Lipták na druhou. V Londýně 2012 obsadil 18. místo.

"Je to skvělé, že tam budeme dva Češi v jedné disciplíně. David je ohromně zkušený střelec, může mi předat řadu rad, ve dvou se vše líp táhne," těší Liptáka.

Problém nejen pro české střelce může nastat s dějištěm střeleckých soutěží v Tokiu. V Japonsku se už hodně let Světový pohár nestřílí a olympijskou střelnici nikdo nezná. "Asi dva měsíce před olympiádou tam má být generálka, tak uvidíme," řekl Lipták. "Bude tam pěkné horko a vysoká vlhkost vzduchu," komentoval klima, které je podobné Koreji, kde už několikrát střílel. Za to Japonska poletí poprvé.

V této sezoně ještě odstřílí závěr Světového poháru, v listopadu plánuje klid a dovolenou a pak se vrhne na přípravu před OH.