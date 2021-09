Brno - Po olympijském zlatu z Tokia se brokový střelec Jiří Lipták naráz ocitl v roli sportovní celebrity. Musel se naučit nejen "americký úsměv", ale zároveň i odmítat různá společenská setkání, byť je bere jako daň za úspěch a ve prospěch svého sportu. Lipták už totiž myslí na budoucnost a nezatracuje ani myšlenku, že by se pokusil zabojovat o olympiádu v roce 2028 v Los Angeles. To bude střelci z Rajhradic na Brněnsku 46 let.

Teď si zatím užívá života na tokijských vavřínech, byť sám si to možná maloval jinak. Z idealistických představ jej ale vyvedl jeho kamarád David Kostelecký, šampion z Pekingu 2008.

"David mě na to upozorňoval a trochu mě varoval, ale já jsem mu furt nevěřil a myslel jsem si, že to budu mít ve svých rukou. Ale den má pořád jen 24 hodin a týden sedm dní, natáhnout se to nedá. Musím řadu akcí odmítat, jinak bych už nebyl vůbec ani doma, natožpak na střelnici či v posilovně," řekl dnes novinářům na setkání před víkendovými memoriály v Brně.

Krátce po návratu z Tokia si s Kosteleckým plánovali vzít děti a vyrazit s nimi pod stan. "Ale to se nepovedlo, což mě mrzí, a už to asi nestihneme," řekl. Přesto se mu po opadnutí domácího zlatého opojení podařilo v srpnu odcestovat na 14 dní na dovolenou.

"Byli jsme s rodinou v Chorvatsku, na malém ostrově, já tomu říkám flákací dovolená. Tam to bylo super, potkal jsem tam snad jen dvě české rodiny, to bylo úplně v klidu. Ale pak jsme byli týden v Jeseníkách a pár dní v Beskydech, tam už jsem byl středem zájmu," podotkl.

Pomalu si tak devětatřicetiletý střelec musí zvykat na život sportovní celebrity a některé akce odmítat. "Není to ale tak hrozné, do erotického klubu mě zatím nikdo nepozval. A tam bych stejně nešel," odvětil s úsměvem otec dvou dětí. Desetiletý Daniel a osmiletá Karolína chodí od září do školy obtěžkaní nejen taškou s pomůckami, ale i s tátovými kartičkami s podpisem, které jdou mezi dětmi stále na dračku.

Lipták přiznal, že mnohému se v nové roli musí teprve učit. "Pro mě bylo nejtěžší se přetvařovat a usmívat se, když se mi zrovna nechtělo, ale už jsem se ten americký úsměv trochu naučil a natrénoval to," dodal.

Na trénink má ale stále málo času. "Třeba před mistrovstvím republiky jsem sotva vylezl z auta, a než jsem došel na střelnici, tak jsem potkal deset známých a málem jsem nestihl dojít na položku. Ale naštěstí těch střelců není tolik, už jsem potkal všechny a se všemi jsem mluvil," řekl. Pomalu se tak vrací do tréninkového normálu. "Dnes jsem dvě hodiny trénoval, dal jsem sto padesát ran, ale potřeboval bych těch hodin tak pět," posteskl si.

Jeho nejbližším programem bude koncem října finále Světového poháru na Kypru. Tam bude na skeetu i na trapu startovat pouze 12 pozvaných střelců a bude se testovat nový systém soutěží pro další olympijský cyklus. A za tři roky se ohlásí olympijská Paříž a možná Liptákova obhajoba zlata.

"Jakmile do toho jednou spadnete, tak to frčí. Tři roky utečou, nejdůležitější bude se tam probojovat. Mám na to pro střelce ideální věk, takže bych stihl i Los Angeles v roce 2028," dodal olympijský šampion, který končí 25. profesionální sezonu.