Střelci se v Tokiu pokusí o návrat na medailové pozice

Tokio - Osm českých sportovních střelců bude na olympijských hrách v Tokiu usilovat o návrat úspěšného odvětví na medailové pozice. Naposledy v Riu de Janeiro bylo nejlepším výsledkem čtvrté místo Davida Kosteleckého a výprava tehdy poprvé v samostatné historii nezískala cenný kov. Na předcházejících pěti hrách čeští střelci nechyběli vždy alespoň v jednom případě na stupních vítězů s celkovou bilancí dvou zlatých, tří stříbrných a čtyř bronzových medailí.

Olympijský šampion v trapu z Pekingu 2008 Kostelecký nechybí v týmu ani tentokrát a budou to už jeho šesté hry. V 46 letech tím vyrovná české maximum, o které se nyní dělí veslaři Jiří Pták a Václav Chalupa, běžkyně a bikerka Kateřina Neumannová a vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová. "Nemáme křišťálovou kouli, je to sport, ale budeme se snažit a uvidíme. Musíme věřit, že to někdo z nás trefí, aby byl střelecký prapor nahoře," řekl nejstarší člen celé české olympijské výpravy v Tokiu Kostelecký.

Spolu s ním se na střelnici Asaka představí v disciplíně trap také Jiří Lipták, který se v červnu stal při obhajobě titulu vicemistrem Evropy, skeetaři Jakub Tomeček a Barbora Šumová a puškaři Jiří Přívratský, David Hrčkulák, Petr Nymburský a Nikola Šarounová. Vedle Kosteleckého mají olympijskou zkušenost ještě Lipták a Tomeček, kteří startovali v Londýně 2012, a Šarounová, jež pod dívčím jménem Mazurová střílela na předchozích hrách v Riu.

Jeden z benjamínků celé české výpravy v Tokiu, dvacetiletý Přívratský, jako jediný ve střeleckém týmu nevybojoval pro Českou republiku v kvalifikačním období účastnické místo, ale ve prospěch pátého muže z třípolohové střelby na mistrovství Evropy rozhodla aktuální forma. V interním nominačním souboji na červnovém Světovém poháru naopak vypadl z týmu Filip Nepejchal. Účastník OH v Riu a nejlepší střelec světa za rok 2019 nejspíš doplatil po odložení olympiády o rok na ztrátu formy způsobenou loňským zraněním achilovky.

Šarounová bude se třemi starty nejvytíženější českou střelkyní a bude také jako první v akci, protože ji hned v sobotu čeká soutěž ve vzduchové pušce. Ve dvou disciplínách budou ve hře Přívratský a Hrčkulák.

Střelci si v Tokiu rozdělí patnáct sad medailí, oproti programu na předchozích hrách byly tři čistě mužské disciplíny (libovolná malorážka vleže, libovolná pistole a dvojitý trap) nahrazeny soutěžemi smíšených dvojic (vzduchová puška, vzduchová pistole a trap). Češi budou mít zastoupení v osmi soutěžích včetně puškařského mixu, ve kterém zabojují Šarounová s Hrčkulákem.

V Riu měli nejpřesnější mušku italští střelci se čtyřmi zlatými a celkem sedmi medailemi. Tři prvenství slavili Němci, jednoho šampiona mělo dalších osm zemí včetně velmoci Číny, která se sedmi kovy vyrovnala Italům.