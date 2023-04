Střelbu v Boňkově nepřežili seniorský pár a mladistvý hoch

Přerov - Vražedný útok v osadě Boňkov na Přerovsku nepřežil v sobotu podle kriminalistů pár seniorů a jejich patnáctiletý vnuk. Jeho matka byla zraněna, řekl novinářům šéf odboru obecné kriminality krajské policie Jan Lisický. Kriminalisté z vraždy podezírají jejího partnera, jehož tělo našli policisté později, spáchal sebevraždu. Šlo o cizince, podle informací ČTK o Slováka, který byl již v minulosti stíhán. Tři členy rodiny podle nich zastřelil nelegálně drženým samopalem, podle Lisického šlo o vyřazenou slovenskou armádní zbraň. Motivem činu byla zřejmě nezvládnutá žárlivost a agresivita pachatele.

Fotogalerie

Případ kriminalisté vyšetřují jako trojnásobnou vraždu po předchozím uvážení a pokus o vraždu. Případ kriminalisté vyšetří a poté vzhledem k smrti pachatele odloží. "Jde o ojedinělý případ v historii olomouckého krajského ředitelství. Máme tady čtyřnásobnou vraždu, tři dokonané a jednu ve stadiu pokusu, takový případ jsme dosud neměli," řekl Lisický.

Tragédie se stala v sobotu po 20:00. Muž podle Lisického po předchozí hádce nejprve fyzicky napadl svou sedmačtyřicetiletou přítelkyni, kterou šroubovákem bodl do krku a do ruky. Žena utekla do patra doma, kde se schovala s ostatními členy rodiny. Muž poté šel do auta, vytáhl samopal a se zbraní vyšel do prvního patra. Čtyři členové rodiny se v pokoji zavřeli, útočník však podle Lisického bez váhání zahájil palbu přes zavřené dveře a vzápětí vtrhl dovnitř a ve střelbě pokračoval. "Jedinému, komu se podařilo v pudu sebezáchovy utéci, byla sedmačtyřicetiletá přítelkyně, která byla postřelena. Bosa vyběhla ven a přes les se dostala do restaurace, kde zavolala pomoc," doplnil kriminalista.

Na místě zůstala mrtvá sedmasedmdesátiletá matka ženy, její stejně starý přítel a patnáctiletý syn napadené ženy. Zraněnou ženu odvezli záchranáři do hranické nemocnice. "Byla postřelena do prsu, šlo o poranění měkkých tkání. Její poranění nebylo vážné, dá se říci, že paní měla velké štěstí," řekla dnes ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Tělo útočníka našli kriminalisté za pomoci vrtulníku s termovizí za desítky minut, muž se zastřelil několik set metrů od domu. Šlo o strž, kde se pravděpodobně chtěl původně schovat. V té chvíli již na místě byla zásahová jednotka z Moravskoslezského kraje, psovodi a další policejní hlídky. "Na místě jsme byli do osmi minut, tragédii jsme bohužel nemohli zabránit," doplnil náměstek krajského ředitele Radovan Vojta.

Podle kriminalistů muž k vraždě použil samopal vzor 58, který držel nelegálně. "Zbraň pochází z várky slovenských vojenských samopalů, které byly vyřazeny z armády, byly předány ke znehodnocení, ale bohužel byly znehodnoceny tak, že jejich znehodnocení lze poměrně jednoduše odstranit a ty zbraně mohou být uvedeny znovu do provozu. Jedná se o zbraně ze stejné série, které poté následně figurovaly v teroristickém útoku v Paříži," dodal Lisický. Na mysli měl případ z roku 2015, kdy při masakru v redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo a při následných útocích zahynulo ve Francii 17 lidí.

Obdobný tragický případ s více oběťmi se stal v Olomouckém kraji loni na konci dubna v Kostelci na Hané na Prostějovsku, kde tehdy devětadvacetiletý muž zabil tři lidi, šlo o jeho bratra, sestru a otce. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila. Brněnský krajský soud mu za to uložil nedávno doživotní trest, rozsudek není pravomocný. V Olomouckém kraji jde letos o druhý případ vraždy. V březnu kriminalisté obvinili třicetiletého muže z vraždy jeho otce a pokusu o vraždu jeho matky v bytovém domě v Tovačově na Přerovsku.