Střelbu na texaské škole nepřežilo nejméně 19 dětí a dva dospělí

Washington - Při střelbě na základní škole v texaském městečku Uvalde, kde je silně zastoupena hispánská komunita, zemřelo nejméně 19 dětí a dva dospělí. S odvoláním na místní úřady o tom dnes informovala agentura AP. Agresora zabili policisté, uvedl guvernér Texasu Greg Abbott. Dva muži zákona byli podle něj během přestřelky zasaženi, ale jejich ranění nejsou vážná. Motiv činu zatím není známý.

Agresor, Salvador Ramos, si podle senátora státu Texas Rolanda Gutierreze po dovršení věku 18 let koupil dvě útočné pušky. Než zamířil do školy, zabil svou babičku, uvedl dále místní politik. Není jasné, zda výčet obětí zahrnuje i samotného střelce. Jednou z mrtvých dospělých je učitelka Eva Mirelesová. Některá média uvádí, že oba mrtví dospělí byli učitelé. Ramos na sociálních sítích dříve naznačil, že se schyluje k útoku. "Děti by si měly dát pozor," napsal.

Pete Arredondo, který vede oddělení místní policie, uvedl, že do dotčené základní školy chodí žáci druhé až čtvrté třídy. V amerických školách tyto ročníky obvykle tvoří děti ve věku od sedmi do deseti let. Děti byly ve škole poslední týden před letními prázdninami.

"Jako národ se musíme ptát, kdy se proboha postavíme lobby výrobců střelných zbraní? Kdy proboha uděláme to, co je třeba udělat?" reagoval na střelbu americký prezident Joe Biden. Jako připomínku tragédie nařídil vyvěsit vlajky do 28. května na půl žerdi až do západu slunce. "Už toho bylo dost," konstatovala americká viceprezidentka Kamala Harrisová a vyzvala k regulaci zbraní.

Předminulou sobotu jiný 18letý střelec bílé pleti v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zabil deset lidí. Z celkových třinácti osob zasažených výstřely bylo 11 tmavé pleti. Biden tento čin označil za rasistické řádění a případ vnitřního terorismu.