Střelba v obchodním středisku v El Pasu si vyžádala 20 obětí

El Paso (USA) - Při sobotní střelbě v nákupním centru ve městě El Paso na jihu USA zahynulo 20 lidí a 26 dalších utrpělo zranění. Oznámil to texaský guvernér Greg Abbott. Podle mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora jsou mezi oběťmi tři Mexičané, šest Mexičanů bylo zraněno. Podle svědků si oběti nijak nevybíral. Střílel na každého, kdo mu přišel do cesty.

Policisté v souvislosti s útokem zadrželi bělocha ve věku 21 let. Střelbu, která se odehrála v obchodním domě Walmart, policie vyšetřuje jako možný zločin z nenávisti.

Na sociálních sítích se objevily zprávy o tom, že útočník sepsal manifest, v němž mluví o nutnosti reagovat na "hispánskou invazi do Texasu" a vyjadřuje podporu masakru ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, kde australský bělošský pravicový extremista zabil v březnu 51 lidí.

Asi sedmisettisícové město El Paso leží na hranicích s Mexikem, na druhé straně hranice je více než milionové město Ciudad Juárez. V obchodním domě Walmart v El Pasu bylo v době střelby v sobotu dopoledne místního času 1000 až 3000 nakupujících a asi 100 prodavačů. Mnozí zákazníci prý přišli nakoupit potřeby před začátkem školního roku.

Útočník byl podle mluvčího místní policie Roberta Gomeze s největší pravděpodobností jen jeden a policisté ho zadrželi bez jediného výstřelu. Identifikován byl jako Patrick Crusius z oblasti Dallasu, který se nachází více než 1000 kilometrů východně od El Pasa.

Televizní stanice KTSM zveřejnila na svých internetových stránkách fotografie muže, které údajně pořídily bezpečnostní kamery ve Walmartu. Je na nich vidět mladík v brýlích, khaki kalhotách a černém tričku s útočnou puškou.

Jeden ze svědků Glendon Oakly televizi CNN řekl, že byl zrovna v obchodě se sportovním zbožím v sousedním nákupním středisku Cielo Vista, když dovnitř vběhlo dítě a křičelo, že ve Walmartu řádí střelec. Podle Oaklyho nikdo nebral slova dítěte vážně, o několik minut později ale muž sám uslyšel výstřely.

Kianna Longová nakupovala s manželem ve Walmartu, když se ozvala palba. "Lidé zpanikařili a sehnutí nízko nad zemí utíkali pryč," uvedla Longová, která společně se svým mužem proběhla skladem v zadní části obchodu a s dalšími zákazníky se schovala do ocelového kontejneru v zásobovacích prostorách.

Ke střelbě v El Pasu se na twitteru vyjádřil prezident Donald Trump. "Zprávy jsou velmi špatné, mnoho mrtvých. Spolupracujeme s místními úřady, hovořil jsem s guvernérem. Bůh s Vámi všemi," napsal.

Tragédie vyvolala ve Spojených státech vlnu solidarity, ale také nová volání po přísnější kontrole zbraní. K nim se připojil mimo jiné prezidentský kandidát a bývalý texaský kongresman Beto O'Rourke, který z El Pasa pochází. O střelbě ve svém domovském městě se doslechl na diskusním fóru demokratických prezidentských uchazečů v Las Vegas. Očividně otřesený O'Rourke poukázal na to, že podle prvních zjištění střelec útočil vojenským typem zbraně, a zdůraznil, že je nutné prodej takových zbraní co nejdříve zakázat.

"Je nejvyšší čas jednat a ukončit tuto epidemii násilí související se zbraněmi," napsal na twitteru favorit demokratických primárek Joe Biden. "Tato epidemie násilí neskončí, dokud neporazíme zbrojní lobby a neprosadíme přísnější a lepší zákony o držení zbraní," uvedl newyorský starosta Bill de Blasio.

Snaha odpůrců zbrojní lobby byla v USA doposud marná. V Kongresu se návrh na zpřísnění zákona o držení zbraní objevil již několikrát, ale scénář byl pokaždé zhruba stejný - demokraté žádali zpřísnění podmínek pro pořizování zbraní, republikáni odkazovali na druhý dodatek americké ústavy, který občanům zaručuje právo ozbrojovat se.

Agentura Reuters uvedla, že sobotní útok v El Pasu byl osmým nejhorším masakrem střelnou zbraní v moderní historii USA. Při tom vůbec nejkrvavějším v roce 2017 usmrtil čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock při střelbě na účastníky koncertu v Las Vegas 58 lidí.

Podle svědků útočník v El Pasu střílel na každého, koho spatřil

Útočník si podle svědků oběti nijak nevybíral. Střílel na každého, kdo mu přišel do cesty. Působil přitom klidně a odhodlaně, jako by plnil nějaké poslání, uvedla podle televize Fox News Vanessa Saenzová, která byla v době útoku na místě.

Policie naznačila, že by zločin mohl mít rasový podtext. V El Pasu žije 680.000 lidí, z nichž 83 procent je podle amerických úřadů hispánského původu. Na sociálních sítích se objevily zprávy o tom, že útočník sepsal manifest, v němž mluví o nutnosti reagovat na "hispánskou invazi do Texasu".

Vanessa Saenzová přijela na parkoviště před obchodním domem Walmart právě v okamžiku, kdy střelba začala. "Bylo slyšet třaskavé rány. Otočila jsem se a viděla jsem, jak z Walmartu vychází žena a míří k autu. Měla v nákupním vozíku potraviny a najednou padla k zemi," řekla obyvatelka El Pasa Saenzová televizi Fox News. "Útočník střílel namátkově, nevyhledával žádné konkrétní osoby. Střílel na každého, kdo mu přišel do cesty," podotkla.

Jakmile si Saenzová uvědomila, co se děje, rychle obrátila auto a snažila se co nejrychleji odjet. Střelec v tu dobu vstupoval do obchodního domu. "Kráčel sebevědomě, klidně, jako by byl na nějaké misi," prohlásila svědkyně masakru.

Podobně popsal jednání střelce také Miguel Rodríguez, který v obchodě se sedmiletým synem vybíral hračku. "Střelec šel uličku za uličkou a střílel na každého, koho viděl," uvedl Rodríguez, který si se synem po prvních výstřelech lehl na zem.

Také Kiannu Longovou s manželem zastihla střelba při nákupech ve Walmartu. "Lidé zpanikařili a sehnutí k zemi utíkali pryč," popsala Longová, která společně se svým mužem proběhla skladem v zadní části obchodu a s dalšími zákazníky se schovala do ocelového kontejneru v zásobovacích prostorách.

Televize CBS odvysílala video natočené dalším ze svědků, na němž je vidět, jak se lidé skrývají pod stoly, zatímco se ozývá střelba.

"Slyšeli jsme výstřely a viděli jsme kouř," vypověděl podle listu The New York Times 18letý Victor Gamboa, který ve zmíněném obchodním domě pracuje v restauraci rychlého občerstvení McDonald's. "Pak jsem si všiml zakrváceného muže ležícího na zemi. Vypadal mrtvý. Stalo se to všechno hrozně rychle," dodal Gamboa, který podle svých slov s dalšími zaměstnanci skrýval zákazníky v restauraci, dokud nepřišli policisté a neodvedli lidi do bezpečí.

Dvacetiletý Manuel Uruchurtu slyšel výstřely krátce poté, co v 10:36 místního času (18:36 SELČ) zaplatil u pokladny ve Walmartu. Z obchodního domu vyběhl s davem dalších lidí. Venku viděl na zemi dvě těla, jedno v kaluži krve. "Potkával jsem plačící lidi: děti, staré lidi, všichni byli v šoku," řekl podle The New York Times Uruchurtu. "Viděl jsem nemluvně, mohlo mu být tak šest, osm měsíců. Po celém břiše mělo krev a usedavě plakalo. Naštěstí bylo pořád ještě naživu," dodal.

Policie se po střelbě v El Pasu zabývá rasistickým manifestem

Policie v Texasu se zabývá rasistickým manifestem, který se objevil na internetu krátce před střelbou. Zda autorem dokumentu je útočník, zatím není jasné. Podle agentury AP to oznámil starosta El Pasa Dee Margo.

Autor manifestu píše, že Hispánci přicházející do Spojených států nahradí stárnoucí bělošské voliče, což může v nadcházejících volbách udělat z Texasu "modrý stát" a mít za důsledek, že dalším americkým prezidentem bude demokrat.

Text je také kritický k republikánům; tvrdí, že mají příliš velké vazby na korporace a propagují ničení životního prostředí.

Ačkoli 21letý Patrick Crusius, kterého policie kvůli střelbě v nákupním centru zadržela, na twitteru chválil plány prezidenta Donalda Trumpa na vybudování hraniční zdi mezi USA a Mexikem, autor manifestu píše, že stejné názory ohledně rasy měl ještě před Trumpovou volební kampaní.

Manifest na jednu stranu odmítá, že by hlásal nadřazenost bělochů, zároveň ale tvrdí, že "míchání ras" ničí národ; propaguje proto rozdělení Spojených států na územně vymezené enklávy rozdělené podle ras, píše AP.