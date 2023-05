Střelba v nákupním centru poblíž Dallasu si vyžádala devět životů

Dallas (USA) - Při střelbě v nákupním centru poblíž texaského Dallasu zemřelo v sobotu devět lidí, uvedly v noci na dnešek zdejší úřady na tiskové konferenci. Nejméně sedm dalších lidí utrpělo zranění, tři z nich jsou v kritickém stavu. Mezi mrtvými je i muž, který za útokem stál. Motiv jeho činu zatím není známý.

Střelba se odehrála v nákupním centru ve městě Allen, které leží asi 40 kilometrů severovýchodně od Dallasu. Muž zde vystoupil z auta a začal pálit na kolemjdoucí. "Šel po chodníku...a střílel ze zbraně," řekl televizní stanici WFAA TV jeden ze svědků střelby o útočníkovi, který palbu spustil před 15:40 místního času (22:40 SELČ).

Podle svědků střelec vypálil nejméně několik desítek ran, než ho "zneškodnil" policista, který byl na místě původně kvůli jinému případu. Totožnost útočníka policie nezveřejnila.

Neupřesnila ani identitu obětí. Svědci ale agentuře AP řekli, že mezi nimi jsou i děti. Na místě po střelbě zůstalo sedm mrtvých, včetně střelce. Devět zraněných záchranáři převezli do nemocnic, dva z nich ale posléze lékaři prohlásili za mrtvé. Nemocnice v oblasti Dallasu sdělily, že ošetřují lidi ve věku od pěti do 61 let.

"Jen o pár minut dříve jsme vešli dovnitř, když jsme uslyšeli hlasité praskání," řekla AP jedna z nakupujících Mary Ann Greeneová. "Zeptala jsem se: 'Byla to střelba?'" popsala také. Zaměstnanci obchodu, v němž zrovna s manželem byla, okamžitě stáhli bezpečnostní roletu a všechny zákazníky vzali do zadní části prostoru, kde vyčkali příjezdu policie.

Na záběrech z místa činu bylo vidět lidi, kteří za zvuků střelby prchají z obchodního centra, i několik těl přikrytých bílými prostěradly.

Texaský guvernér Greg Abbott, který je proti zákonům, které by omezily držení střelných zbraní, střelbu označil za "nevýslovnou tragédii" a místním úřadům nabídl veškerou pomoc, kterou budou potřebovat. O situaci je informován i americký prezident Joe Biden.

Allen leží na předměstí Dallasu a má přes 100.000 obyvatel.

Agentura Reuters uvedla, že případy masové střelby se v USA staly běžnými. Jen od začátku letošního roku jich bylo 199, což je nejvíce za stejné období od roku 2016. Nezisková organizace Gun Violence Archive, na jejíž čísla se agentura odvolává, masovou střelbu definuje jako takovou, při níž utrpí zranění, nebo přijdou o život nejméně čtyři lidé, nepočítaje v to střelce.

mtw