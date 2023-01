Střelba v Kalifornii si vyžádala 11 obětí, podezřelý byl nalezen mrtvý

Washington - Muž podezřelý ze střelby při oslavách lunárního Nového roku v kalifornském městě Monterey Park, která si vyžádala 11 obětí a devět zraněných, byl nalezen mrtvý. Stav několika zraněných je vážný. Dvaasedmdesátiletý Asiat spáchal sebevraždu. Motiv jeho útoku není známý. Podle agentury Reuters o tom dnes na tiskové konferenci informovala kalifornská policie.

Útočník, identifikovaný jako Huu Can Tran, zahájil střelbu v sobotu večer místního času (v neděli ráno SEČ) v tanečním studiu ve městě Monterey Park, které se nachází východně od Los Angeles a kde žije početná asijská komunita. Kromě jedné byly všechny oběti starší šedesáti let.

Bezpečnostní složky později v kalifornském městě Torrance obklíčily muže v bílé dodávce, kterého ze střelby v tanečním klubu podezíraly. Následně zásahové komando uslyšelo výstřel. Když jeho členové vnikli do vozu, našli v něm dotyčného mrtvého.

"Podezřelý byl zasažen střelou a byl na místě prohlášen za mrtvého," prohlásil šerif okresu Los Angeles Robert Luna. V automobilu se našla také poloautomatická pistole a další střelná zbraň.

Policie se domnívá, že muž chtěl zabít ještě víc lidí. Po svém činu v Monterey Park se totiž vydal do tanečního sálu v nedalekém městě Alhambra. Tam se ale podařilo dotyčného odzbrojit a on utekl. Policie se nejprve domnívala, že ho odzbrojili dva civilisté, nakonec ale vyšlo najevo, že byl jen jeden - 26letý Brandon Tsay, který taneční studio provozuje.

"Byl jsem ve vstupní hale, bylo pozdě večer, většina našich klientů už odešla. Vchodových dveří jsem si nevšímal, díval jsem se do tanečního sálu, na taneční parket a tehdy jsem uslyšel zvuk, jak se dveře rychle zavřely. Otočil jsem se a uviděl Asiata se zbraní," uvedl Tsay. Střelec mu prý nebyl nijak povědomý. "Nezdálo se, že si přišel pro peníze, že by nás chtěl vyloupit. Když se díval po místnosti, vypadalo to, jako by hledal cíle - lidi, kterým by mohl ublížit," dodal.

Provozovatel tanečního studia prohlásil, že mu rychle došlo, že musí útočníkovi vzít zbraň, nebo všichni zemřou. "Když jsem sebral odvahu, vrhl jsem se na něj, chytil jsem zbraň a začali jsme se prát. Bil mě do obličeje a udeřil mě zezadu do hlavy," popsal televizní stanici ABC. Nakonec se mu ale podařilo zbraň muži vytrhnout, celé to trvalo asi dvě minuty.

Jedna ze svědkyň střelby v tanečním studiu televizi CBS řekla, že muž na místo přišel, protože hledal svou manželku. "Našel ji. Pak začal na všechny, co tančili, střílet," vypověděla svědkyně. Úřady nepředpokládají, že by v případu byli ještě další podezřelí.

Vyšetřovatelé motiv podezřelého stále neznají. Šerif Luna dnes oznámil, že policie získala povolení k prohledání Tranova domu v Hemet West, ve čtvrti zvané The Lakes, kde bydlí převážně senioři.

"Pokud nám je známo, tak taneční sál několikrát navštívil a je možné, že motiv souvisí s určitými osobními vztahy. To je ale něco, co si myslím, že vyšetřovatelé stále zjišťují a snaží se odhalit," uvedl Henry Lo, starosta Monterey Park.

Stanice CNN hovořila s Tranovou exmanželkou i dalšími lidmi, kteří ho v posledních letech znali. Žena, která si nepřála být jmenovaná, vypověděla, že se s Tranem poznali před zhruba 20 lety v inkriminovaném tanečním studiu, kde poskytoval neformální taneční kurzy. Tran si jí v sále všiml, představil se a nabídl hodiny zdarma. Pár se vzal krátce poté. Tran vůči ženě nebyl nikdy násilnický, byl ale prchlivý, například když udělal chybný taneční krok, měl dojem, že před ostatními vypadá špatně, a rozrušil se, vypověděla žena CNN. Pár se rozvedl v roce 2006.

Letos bylo ve Spojených státech podle neziskové organizace Gun Violence Archive (GVA) "víc hromadných střeleb než dnů", konkrétně 36 hromadných střeleb ve 23 dnech. Jako hromadnou střelbu definuje GVA střelbu, která zraní nebo zabije čtyři a více lidí kromě střelce. Počet střelných zbraní mezi civilisty v USA převyšuje jejich počet, na 100 Američanů připadá 120 zbraní. USA mají také největší podíl zabití střelnou zbraní, zhruba čtyři ze 100.000 úmrtí má tuto příčinu, což je osmnáctinásobek průměru jiných vyspělých zemí, píše CNN.