Střelba u gaybaru bude vyšetřována jako čin z nenávisti nebo terorismus

Bratislava/Pezinok - Středeční vražda dvou lidí u gaybaru v Bratislavě bude vyšetřována jako čin z nenávisti pro domnělou nebo skutečnou sexuální orientaci obětí, nelze ovšem vyloučit ani změnu kvalifikace skutku na teroristický trestný čin. Novinářům to dnes řekl šéf elitní policejní složky Ľubomír Daňko. Potvrdil, že 19letý střelec byl nalezen mrtev, pravděpodobně spáchal sebevraždu.

"Tento čin byl ´hate crime´, to bez jakýchkoliv pochybností. Byl namířen proti osobám, které mají jinou sexuální orientaci, se kterou se narodily, za kterou nijak nemohou," doplnil na tiskové konferenci elitní prokurátor Daniel Lipšic.

Z dosavadního vyšetřování podle policie nevyplývá, že by se útočník s oběťmi znal. U baru, kde se scházejí lidé jiné než heterosexuální orientace, zastřelil dva muže ve věku 23 a 26 let, 28letou ženu postřelil do nohy. Použil zbraň s laserovým zaměřováním, kterou legálně vlastnil jeho příbuzný; podle médií je majitelem zbraně otec střelce. Policie nepředpokládá, že útočník měl komplice. Podle Lipšice před střelbou čekal u baru asi půl hodiny.

Střelec z místa zločinu uprchl do svého bydliště, ze kterého pak odešel. Pravděpodobnou sebevraždu pak spáchal jinou zbraní; jeho tělo ve čtvrtek ráno našel svědek, který přivolali policii. Podle policejního viceprezidenta Branka Kišše policie ve spolupráci s civilní tajnou službou SIS zjistila totožnost útočníka tři a půl hodiny po útoku a byla mu na stopě.

Lipšic řekl, že rodiče střelce neoznámili policii čin svého syna, byť o něm věděli. Syn zanechal doma dopis na rozloučenou a vražednou zbraň. V minulosti trénoval střelbu na střelnici.

Podle slovenských médií útočník před střelbou zveřejnil na sociální síti například manifest proti Židům a komunitě LGBT+, ve kterém vyzýval k násilí proti těmto skupinám. Tweetoval také po útoku. Dříve se fotil nejen u zmíněného baru, ale i u obytného domu, ve kterém bydlí slovenský premiér Eduard Heger. Právě na základě zmíněného manifestu a zkoumání dalších důkazů budou vyšetřovatelé zvažovat změnu právní kvalifikace skutku na teroristický trestný čin.