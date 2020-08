Štreit na Letní filmové škole přibližuje život Vietnamců v Česku

Uherské Hradiště - Pohled do života vietnamské komunity v Česku nabízí nová výstava fotografa Jindřicha Štreita, kterou si od dneška v uherskohradišťském Klubu kultury mohou prohlédnout návštěvníci Letní filmové školy (LFŠ). Projekt iniciovala Charita Česká republika, která chtěla zachytit kulturní zvyklosti, tradice a proměny Vietnamců po příchodu do České republiky.

"Vietnamská komunita pro mě byla nejprve velká záhada, ale potom velká radost," řekl ČTK autor fotografií. "Vietnamci jsou lidé, kteří jsou tajemní a moc toho nenamluví. Spíše nechávají mluvit okolí a čekají. Měl jsem radost z toho, že jsem pronikl dosti hluboko do vietnamských rodin a poznal jsem je i jiným způsobem, než se o nich mluví," dodal. Na souboru pracoval více než rok a podle svých slov se snažil život Vietnamců zachytit co nejpřirozenějším způsobem.

Štreita prý na Vietnamcích nejvíce fascinovala jejich skromnost. "I velmi bohatý a úspěšný člověk chodil v tom nejobyčejnějším obleku a choval se jako všichni ostatní. Nebylo to na něm vůbec poznat," uvedl fotograf. Další typickou vlastností Vietnamců je podle něj nesmírná pracovitost a důraz na pevné rodinné vztahy. Jedním z jeho nejsilnějších zážitků byla vietnamská svatba s tisícem hostů.

Do komunity se Štreitovi, který učí na opavském Institutu tvůrčí fotografie, podařilo proniknout díky jednomu ze studentů, který je Vietnamec. "Byl to on, s kým jsem spolupracoval a kdo mi otevíral dveře," řekl fotograf. Výstavu Vietnam Stories dnes spolu s Jindřichem Štreitem v Uherském Hradišti zahájí autorka blogu Asijatka Do Thu Trang.

Rodák ze Vsetína Štreit se zaměřuje na sociální dokument. Zachycoval venkovský život v období skomírajícího komunismu. Fotografuje různé sociální i etnické skupiny, obyvatele malých obcí, drogově závislé, nevidomé či handicapované. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha významných světových institucích. Svou tvorbu představil na více než 1350 samostatných výstavách.