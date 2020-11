Středula: Stát má být aktivní v hledání investorů po těžbě uhlí

Praha - Státní agentura CzechInvest by měla být aktivní v hledání investorů do regionů dotčených útlumem těžby uhlí. Na tiskové konferenci po dnešním jednání tripartity to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Záležitost se podle něj týká například hnědouhelné Sokolovské uhelné, ve které má do konce roku skončit až tisícovka lidí.

Středula uvedl, že vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) na dnešním jednání možnou konkrétní aktivitu pro řešení situace konkrétně v Karlovarském kraji zmínil, detailní ale být nechtěl. "Pokud by takové projekty mohly být, třeba i v řádech několika tisíc zaměstnanců, tak bychom byli samozřejmě rádi," řekl odborový předák.

Zkušenost z Moravskoslezského kraje, kde se dlouhodobě uskutečňuje útlum černouhelné OKD, podle něj ukazuje, že situace zlepšila až ve chvíli, když vzrostla investorská aktivita v regionu.

Podobný názor mají zaměstnavatelé."Vyhodnocení sociálních a ekonomických dopadů útlumu těžby uhlí považujeme za nesmírně důležité, a to i s ohledem na včasné zajištění souvisejících programů a proměnu daných regionů," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

V regionech dotčených útlumem těžby uhlí je podle něj nutné se zaměřit na využití lokalit po těžbě nebo podporu základního a středního školství. "Zároveň vládě také doporučujeme, aby zpracovala přehled všech finančních zdrojů, které na opatření útlumu využití uhlí směřují," dodal Hanák.

Na pomoc regionům dotčených útlumem těžby uhlí, tj. na Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, je zaměřen vládní program Re:Start. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že v rámci strategie Re:Start se předpokládá realizace opatření s předpokládanou částkou do roku 2030 až 68 miliard korun. Pomoci s tím může především takzvaný Fond pro spravedlivou transformaci (FST), ve kterém má být 42 miliard korun.

Tripartita dnes řešila také další body. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za nejdůležitější nový stavební zákon. Připomněl, že na čtvrtek je svolána mimořádná schůze Sněmovny k úvodnímu kolu projednávání návrhu tohoto, podle předsedy vlády klíčového zákona.

Kabinet si od nového zákona slibuje výrazné urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Jeho hlavními principy jsou podle dřívějšího vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.

"Ve Sněmovně je třeba návrh dále upravit a zajistit například integraci všech řízení o povolení stavby včetně nakládání s vodami," dodal za zaměstnavatele Hanák. Část opozice už před projednáváním návrhu zákona ve vládě volala po jeho vrácení do připomínkového řízení. Považuje jej za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle ní neurychlí.