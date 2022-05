Středula se bude ucházet o podpisy lidí, aby mohl kandidovat na prezidenta

Praha - Odborový předák Josef Středula oznámil, že se bude ucházet o podporu lidí, aby mohl kandidovat na prezidenta. Sběr podpisů na podporu jeho kandidatury už začal. Středula to uvedl na svém twitteru. Minulý týden Středulu odboráři na svém sjezdu potřetí na čtyři roky zvolili do čela Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) . Předák poté řekl, že podmínkou pro jeho zapojení do prezidentské volby bylo obhájení postu šéfa této odborové centrály. Prezident Miloš Zeman odboráře požádal, aby Středulu ke kandidatuře přemluvili.

"Lidé začali spontánně sbírat podpisy na podporu mé kandidatury v nadcházející prezidentské volbě. Velmi si toho vážím. Budu se ucházet o podporu občanů ČR, abych mohl kandidovat na prezidenta ČR jako občanský kandidát," uvedl dnes Středula. Ke kandidatuře potřebuje získat podpis aspoň 50.000 lidí. Odborářům na sjezdu řekl, že o hlasy členů odborů extrémně stojí.

ČMKOS zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů. Středula centrálu řídí osm let. Minulý pátek ho potřetí do předsednické funkce na další čtyři roky zvolili zástupci odborových organizací. Získal 153 ze 173 hlasů, tedy 88 procent. Na sjezdu zmínil, že odbory mají víc členů než politické strany v Česku. Kolegům řekl, že o prezidentské volbě vážně uvažuje, potřebuje ale ještě pár týdnů na rozmyšlenou a musí se poradit s rodinou. Stejně se vyjádřil už před třemi lety v rozhovoru s ČTK.

Středula minulý týden novinářům na odborářském sjezdu řekl, že o jeho kandidatuře rozhodnou i členové odborů svými podpisy. Na sjezdu zmínil nejen nutnou podporu rodiny, ale také zajištění dostatku peněz pro prezidentskou kampaň. Uvedl, že se na odboráře o podporu neobrací a že o penězích s případnými podporovateli vyjednávat ještě nezačal. Podle informací ČTK už začal pracovat na sestavení svého týmu.

Miloš Zeman v roce 2018 v přímé volbě získal v prvním kole téměř 1,99 milionu hlasů, ve druhém kole pak 2,85 milionu hlasů. Druhý Jiří Drahoš měl v prvním kole podporu 1,37 milionu lidí, ve druhém pak 2,70 milionu.

Hlavu státu budou Češi a Češky vybírat začátkem příštího roku. Jako největší favorité se zmiňují šéf opozičního hnutí ANO a miliardář Andrej Babiš a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili. Celkem se chtějí o prezidentský post ucházet zatím víc než dvě desítky lidí, mezi nimi třeba podnikatel Karel Janeček, komik Miloš Knor, senátor Marek Hilšer, advokátka Klára Long Slámová, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nebo šéf hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert.