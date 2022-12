Středula představil svou kampaň, slibuje důstojné mzdy či právo na elektřinu

Praha - Kandidát na prezidenta a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula dnes představil nový volební klip a pět bodů své prezidentské kampaně. Mezi ně patří například právo na důstojnou mzdu nebo právo na teplo a elektřinu, řekl dnes novinářům na tiskové konferenci.

Středula ve své prezidentské kampani vytyčil pět práv, které chce požadovat. Prvním z nich je právo na důstojnou mzdu. "Aby se člověk, až se stane důchodcem, nebál, že najednou bude bez prostředků a jeho život se zbortí," uvedl Středula. "Vím, že je to těžký program, ale je důstojný," dodal. Prezident by podle něj měl být schopen naslouchat a pomáhat lidem tam, kde je to potřeba a měl by udělat vše pro to, aby život v České republice byl lepší.

Druhým bodem kampaně je právo na teplo a elektřinu. "Před dvěma lety by každý řekl, že to je přeci jasné. Ale ono to dnes tak jasné není," řekl Středula. Podle něj je dnes řada lidí, kteří se obávají, zda budou mít doma teplo a zda si to budou moci vůbec dovolit. To stejné s elektřinou a plynem. "Takto bychom ale neměli v 21. století uvažovat," podotkl šéf odborů.

Další představený bod je právo na bydlení. Středula míní, že developeři by měli počítat i s lidmi s nízkými příjmy nebo samoživiteli. Jako další jmenoval právo na zdraví. Každý by podle něj měl mít právo na stejnou zdravotní péči. Více do povědomí lidí by chtěl dostat také prevenci. Jako poslední bod uvedl právo na internet a mobilitu.

Středula zopakoval, že je pro setrvání v Evropské unii i v NATO. Je také pro spolupráci se sousedícími i nesousedícími zeměmi. Válku Ruska proti Ukrajině označil za barbarskou.

Akce se zúčastnila také Středulova manželka Dana Středulová. "Jeho životním posláním je pomáhat lidem, jeho darem je umění vyjednávat a jeho přáním je, abychom se všichni v České republice měli lépe," uvedla na adresu svého manžela. Řekla, že občanům budou oba poskytovat pomocnou ruku.

O Hrad se utkají kromě Středuly také bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.