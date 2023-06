Středula: Minimální mzda se vypočte z průměrné, dohoda na poměru není

Praha - Minimální mzda by se v budoucnu měla odvíjet od očekávaného průměrného výdělku pro další rok, podle toho by se pravidelně upravovala. Zatím není jasný poměr minimálního a průměrného výdělku. Po jednání zástupců ministerstva práce, zaměstnavatelů a odborářů to ČTK řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle mluvčí ministerstva Evy Davidové bude jednání pokračovat za dva týdny. Resort zatím počítá s tím, že by se vzorec pro pravidelné zvyšování minimální mzdy zavedl od příštího roku.

"Bude se vycházet z aktuální průměrné mzdy z letní predikce ministerstva financí pro další rok, nikoliv z částky dva roky zpátky. To je posun. Nedohodli jsme se na tom procentu (poměr minimální a průměrné mzdy). Tam je rozdíl stále veliký," shrnul výsledky jednání Středula.

Minimální mzda se v Česku zvedala naposledy letos v lednu o 1100 korun na 17.300 korun. O navýšení jedná každoročně tripartita. Odbory a zaměstnavatelé se zatím nikdy neshodli, rozhodovala pak vláda. Podnikatelé dlouhodobě požadují zavedení předvídatelného vzorce pro navyšování, chtějí ho i odboráři.

Přiměřené minimální mzdy upravuje evropská směrnice, kterou unie přijala loni. Předpis doporučuje jako vodítko pro stanovení částky 60 procent mediánu hrubé mzdy či 50 procent průměrné hrubé mzdy. Členské státy mají na uvedení směrnice do praxe dva roky.

Ve své letošní dubnové predikci očekává ministerstvo financí pro příští rok průměrnou mzdu 46.095 korun. Pokud by měl minimální výdělek odpovídat polovině této částky, dostal by se v lednu 2024 zhruba na 23.050 korun. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekl, že by se minimální mzda měla na výsledný poměr ale dostat postupně.

Minimální mzdu pobírá asi 150.000 lidí. Z nejnižšího výdělku se ale odvozuje ještě osm stupňů zaručených mezd. Představují nejnižší možnou odměnu podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybují se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku.

Podle odborů by měla minimální mzda odpovídat 50 procentům průměru. Podle zaměstnavatelů by měl být poměr buď nižší, nebo by se měly zaručené mzdy od nejnižšího výdělku odpojit. Dohodly by se v kolektivním vyjednávání. Odboroví předáci s odpojením od minimální mzdy nesouhlasí, chtějí ale jednat o snížení počtu vyplácených stupňů.

Podle mluvčí ministerstva budou jednání zástupců resortu s podnikateli a odboráři pokračovat za dva týdny. Ministerstvo do té doby připraví další podklady a propočty. "Blížíme se k nějakému závěru. Dochází při jednáních k posunu... Plán je, aby nový mechanismus mohl platit od nového roku," uvedla Davidová. Dodala, že záležet bude ale hlavně na požadavcích a dohodě odborů a zaměstnavatelů. Ministerstvo označila v debatě za moderátora.