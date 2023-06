Středula kritizuje vládu za špatnou komunikaci s odbory

Praha - Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula kritizuje vládu, že nedostatečně komunikuje s odbory o opatřeních pro konsolidaci veřejných rozpočtů. Chce, aby vláda přistoupila k jednání, řekl dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Upozornil, že další škrty by uspíšily odborářské protesty, o možnosti generální stávky ale mluvit nechtěl.

Podle Středuly vláda nekomunikuje o svých návrzích, čímž přispívá k zesilování nálad k protestním akcím. "Se zaměstnavateli jsme říkali vládě, pojďme si sednout k jednání. Výsledek je ticho, to je strašlivé," řekl předseda ČMKOS.

Zároveň ale nechtěl mluvit o možnosti vyhlášení generální stávky. "Naším cílem je dohodnout se, ne vyexponovat situaci. My jen reagujeme na absolutní nekomunikaci," řekl.

Varoval také před zvažovanými dodatečnými úsporami v letošním státním rozpočtu, o kterých mluvil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s ohledem na dosavadní plnění státního rozpočtu. Podle Středuly by opatření, která by zajistila dodržení letošního plánovaného schodku 295 miliard korun, musela být drastická. "To se nebudeme potkávat ve studiu, ale na náměstích," řekl.

Rozpočet ke konci května skončil ve schodku 271,4 miliardy korun. Stanjura uvedl, že chce příští týden předložit vládě opatření, která by zajistila ještě letos úspory zhruba za 20 miliard korun. Premiér Petr Fiala (ODS) upozornil, že ohledně splnění schodku bude jasněji na konci léta, až do rozpočtu přijde dividenda energetické společnosti ČEZ a příjmy z daně z neočekávaného zisku.