Středula: Jednání vlády a odborů o platech ve veřejné sféře začne 25. května

Praha - Jednání odborů a vlády o růstu platů úředníků i dalších pracovníků veřejného sektoru začne 25. května. Kabinet našel termín. Oznámil to předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Ohlášení termínu začátku vyjednávání bylo podmínkou pro zrušení stávkové pohotovosti, kterou odbory 1. května vyhlásily v úřadech práce. Skončit by mohla ve čtvrtek. Odboráři slíbili, že ji odvolají den po oznámení data jednání. Předseda podnikového výboru odborových organizací při úřadu práce Jan Dudek ČTK řekl, že odbory svůj slib dodrží.

"Dnes se nám konečně podařilo najít termín s premiérem a ministrem práce na téma navýšení platů - nejen na totálně přetížených a podfinancovaných úřadech práce. Doufám, že se nám ve středu 25. května v 8:00 podaří dospět k dohodě o jejich navýšení," uvedl Středula.

O vyhlášení stávkové pohotovosti v úřadech práce odboráři rozhodli 21. dubna. S ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pak jednali před týdnem. Ministr jim pak slíbil, že vláda tento týden najde datum a jednání by se mohlo uskutečnit ještě v květnu. Stávková pohotovost začala v neděli 1. května. Odboráři úřadů práce slíbili, že ji druhý den po oficiálním oznámení termínu vyjednávání odvolají.

"Platí to, co jsme slíbili. My dodržíme slovo, které jsme dali," řekl ČTK Dudek. Pohotovost by tak mohla skončit ve čtvrtek. Podle předáka se tak pravděpodobně také stane. Své rozhodnutí pak odbory oznámí.

Úřady práce čelí v posledních týdnech náporu žadatelů, u poboček se tvoří fronty. Vedle běžných dávek úředníci vyřizují také příspěvky na bydlení a mimořádnou pomoc kvůli zdražování energií, humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny či solidární příspěvky na ubytování běženců. Pro letošek se zaměstnancům úřadů stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům a některým dalším profesím ve veřejném sektoru plat zmrazil. Podle odborů byl loni v úřadech práce průměrný plat na služební místo ve srovnání s ministerstvy a ostatními úřady nejnižší a mladí nastupují za 18.000 či 19.000 korun hrubého měsíčně.

Odbory nechtějí s vládou jednat jen o růstu výdělků v úřadech práce, ale v celém veřejném sektoru. Vyjednávat chtějí také o navýšení minimální mzdy. Poukazují na dvoucifernou inflaci. Spotřebitelské ceny meziročně v březnu vzrostly o 12,7 procenta.

Jurečka několikrát zopakoval, že debata o výdělcích ve veřejné sféře ve vládě znovu začne při přípravě novely rozpočtu a případné přidání bude záviset na vývoji ekonomiky. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před nedávnem řekl, že růst platů je nyní na dluh. Státní pokladna má mít pro letošek zatím deficit 280 miliard korun. Zadlužování v minulých letech zrychlilo. Premiér Petr Fiala (ODS) po dubnovém jednání tripartity uvedl, že vláda podobu opatření ke zmírnění růstu cen zváží, plošným krokům se chce ale vyhnout kvůli obavám z dalšího posilování inflace.