Středula je největším ohrožením české ekonomiky, říká Babiš

Praha - Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) největším ohrožením české ekonomiky. Je odtržen od reálného života firem a není skutečným reprezentantem zaměstnanců. Babiš to dnes řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Středula dnes poté na twitteru reagoval, že je mu líto, že když někdo s premiérem nesouhlasí, má ho potřebu očerňovat.

Vláda podle Středuly dala přednost ekonomickým zájmům před ochranou občanů a nehledá možnosti, jak vážnou situaci ve fabrikách s koronavirovou nákazou řešit. Ve vládě mají být lidé, kteří mají odvahu a odpovědnost vůči svým lidem, uvedl v sobotu na dotaz ČTK. Kabinet podle něj dal zaměstnancům v průmyslu najevo, že jejich životy a zdraví nejsou tak důležité jako těch, kteří pracují ve službách.

Středula si také tento týden stěžoval na jednání s Babišem. "Chtěl jsem znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit. Musel jsem se jít projít ven," poznamenal ve středu na twitteru.

Středula podle Babiše dělá vše pro to, aby se zviditelňoval. Je jasným kandidátem na prezidenta a stará se jen o sebe, míní premiér.

"Je mi líto, že když někdo s vámi nesouhlasí, tak ho hned máte potřebu očerňovat. Ale to je váš problém. Můj problém je, že vláda upřednostnila průmysl před zdravím lidí. Odbory ví, že bez zdravých lidí ekonomika zdravá nebude," reagoval poté na twitteru odborový předák.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Babiš dnes řekl, že by podle návrhu, který v pondělí projedná vláda, by firmy s více než 250 zaměstnanci musely povinně testovat od pátku 5. března.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale též uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. "Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy," poznamenala. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů.