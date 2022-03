Středula: Hrozba stagflace, vysoké inflace a nízkého růstu, se ještě zvýšila

Praha - Hrozba stagflace, tedy vysoké inflace a nízkého hospodářského růstu, před kterou odbory varovaly již před vypuknutím války na Ukrajině, se nyní ještě zvýšila. ČTK to dnes řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Válka podle něj zvýraznila ekonomické problémy, které měla ČR již dříve - tedy vysokou inflaci a energetickou chudobu.

Středula uvedl, že ČMKOS je připravena napomoci vzniku plánu národního hospodářského růstu, jehož součástí by měl být návrh na možnou účast Česka na poválečné rekonstrukci Ukrajiny. "Můžeme být lídrem vytvoření nového Marshallova plánu na pomoc Ukrajině. To, co dělá současná vláda, je mimořádné a jde dobrým směrem, ale bylo by vhodné to protáhnout do delšího časového úseku," dodal odborář.

Středula nechce, aby uprchlíci byli ČR bráni jako vhodná pracovní síla. Uprchlíci z Ukrajiny do Česka nepřišli proto, aby tady hledali práci, upozornil Středula. "Ochraňujme je, a pokud existuje nediskriminační možnost, aby na pracovní trh vstoupili, nikdo v tom nebrání. Zabezpečme ale vše pro to, aby je nikdo neokradl," uvedl. Vyzval k zavedení vyšší trestní sazby pro ty, kteří by je chtěli takto zneužít.

Podle Středuly je také jasné, že už nyní neplatí státní rozpočet připravený současnou vládou. Prezident Miloš Zeman v polovině března podepsal letošní státní rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Je to o 97 miliard méně, než navrhoval bývalý kabinet Andreje Babiše (ANO). Premiér Petr Fiala (ODS) nevyloučil, že rozpočet bude muset přepracovat v souvislosti s dopady ruské invaze na Ukrajinu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli uvedl, že ministerstvo financí novelu zákona o státním rozpočtu připraví, ale ne dříve než v červenci.

"Vláda by měla také posílit zdravotní systém, systém sociálních dávek, školství a všechny oblasti od bezpečnosti po běžný život," upozornil Středula. Řešit se musí podle něj také krize v bydlení. "V ČR by se měla velmi rychle zadat možnost výstavby až 100.000 nájemních bytů a vstoupit do toho firmám, družstvům a zejména státu," dodal. Problémem pro lidi je podle něj i to, že 1. září má skončit možnost topení pevných paliv v kotlích. "Termín by se měl prodloužit, ideálně rozšířit na česká paliva, uhlí," podotkl.

Středula upozornil na nutnost zajištění či přiblížení se soběstačnosti ČR v potravinách, energiích a v některých oblastech i ve farmacii. "Globalizace nám ukázala, že má své meze," poznamenal s odkazem na zkušenosti s pandemií koronaviru i konfliktem na Ukrajině. Vyslovil se pro vytvoření nového institutu, takzvaného národního správce. který by ve firmách dočasně nahradil vlastníka firmy, jenž se ocitl na mezinárodním sankčním seznamu. "Naším cílem by nemělo být takovou firmu zlikvidovat, ale zabránit převádění peněz z firmy k osobě na sankčním seznamu," uzavřel.