Středověká malba půjde do aukce, jednání s NGP zřejmě selhala

Středověký deskový obraz s námětem Zvěstování Panně Marii (na archivním snímku z 12. dubna 2019), který odborníci připisují Mistru Vyšebrodského oltáře, půjde do aukce. Měla by se konat ještě letos, kdo dílo bude dražit, zatím není jasné. ČTK to sdělila Pavlína Stránská, mluvčí Nadačního fondu Richarda Fuxy, který nedávno objevené středověké dílo vlastní. O získání díla do svých sbírek projevovala zájem Národní galerie Praha (NGP).

Středověký deskový obraz s námětem Zvěstování Panně Marii (na archivním snímku z 12. dubna 2019), který odborníci připisují Mistru Vyšebrodského oltáře, půjde do aukce. Měla by se konat ještě letos, kdo dílo bude dražit, zatím není jasné. ČTK to sdělila Pavlína Stránská, mluvčí Nadačního fondu Richarda Fuxy, který nedávno objevené středověké dílo vlastní. O získání díla do svých sbírek projevovala zájem Národní galerie Praha (NGP). ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Středověký deskový obraz s námětem Zvěstování Panně Marii, který odborníci připisují Mistru Vyšebrodského oltáře, půjde do aukce. Měla by se konat ještě letos, kdo dílo bude dražit, zatím není jasné. ČTK to sdělila Pavlína Stránská, mluvčí Nadačního fondu Richarda Fuxy, který nedávno objevené středověké dílo vlastní. O získání díla do svých sbírek projevovala zájem Národní galerie Praha (NGP) pod vedením Jiřího Fajta i jeho nástupce. Vyjádření současného vedení NGP i Fajta ČTK shání stejně jako vyjádření ministerstva kultury.

"Nadační fond pro dílo získal povolení k trvalému vývozu do zahraničí, díky kterému ho budou mít možnost zakoupit i zahraniční sběratelé či investoři. O dílo měla zájem Národní galerie Praha, ale kvůli nekončícím diskusím o ceně se jednání zastavila na mrtvém bodě," uvedla Stránská.

NGP obraz na jaře představila veřejnosti, koupit ho chtěla za 65 milionů korun. Ministerstvo kultury dílo neprohlásilo za kulturní památku, jak navrhoval Národní památkový ústav.

"Samotný fakt, že ministerstvo kultury neprohlásilo středověký obraz Zvěstování Panně Marii za kulturní památku ještě neznamená, že ho stát nemůže koupit," sdělil dnes ČTK Fajt. "Považoval bych za velkou chybu, kdyby stát s majitelem dále nejednal o koupi tohoto významného středověkého bohemikálního díla do státních sbírek. Obraz má totiž svoje jedinečné místo právě v kontextu dvorského umění Karla IV. O gotické památky českého původu ze 14. století, které se na světovém uměleckém trhu objevují jen zřídka, je však značný zájem i v zahraničí," dodal bývalý šéf NGP.

Desková malba z poloviny 14. století se předloni nabízela v zahraniční dražbě, tehdy ještě neexistovaly posudky potvrzující její pravost. Za vyvolávací cenu 110.000 eur (2,8 milionu korun) se neprodala, po dražbě ji za neznámou cenu koupil současný majitel. Fuxa v médiích uvedl, že obraz koupil za mnohonásobně vyšší cenu, než byla v aukci.

Podle současného majitele potvrdilo autentičnost díla a autorství Vyšebrodského mistra až pět odborných expertíz a čtyři posudky včetně jednoho od aukční síně Sotheby´s stanovily hodnotu díla na 65 až 70 milionů korun.

To, proč nyní by měl mít obraz cenu 65 milionů korun, bývalý ředitel NGP Jiří Fajt vysvětloval tím, že v době zahraniční dražby se nevědělo, zda je obraz pravý. Kupec riskoval, ale státní instituce podle Fajta tak jednat nemůže, proto dílo nekupovala ve zmíněné aukci. Později se na ni obrátil majitel díla s žádostí o prověření jeho pravosti, kterou podle galerie expertiza potvrdila. Možnost zakoupení díla doporučil poradní sbor pro sbírkotvornou činnost galerie s tím, že je to ojedinělý objev, který má velký význam pro české dějiny umění. Historik Jan Royt v dubnu k ceně požadované za obraz uvedl, že je to výjimečné dílo a stát by ho měl koupit za jakoukoli cenu.

Vyšebrodský cyklus se považuje za vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350. V rámci církevních restitucích připadl zpět řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě a v dlouhodobé zápůjčce ho má NGP.