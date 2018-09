Zlín - Záložník Josef Hušbauer by považoval za zajímavé, pokud by ve čtvrtečním úvodním utkání Ligy národů proti Ukrajině nastoupila záložní řada složená pouze z hráčů ligového lídra Slavie Praha. Výhodou hráčů vršovického klubu je sehranost, neboť Hušbauer s Janem Sýkorou, Jaromírem Zmrhalem a Tomášem Součkem spolu nastupují už delší dobu.

"Netuším, jaká je pravděpodobnost, že bychom v tomto složení nastoupili. Bude záležet na trenérovi, jak tým postaví. Z mého pohledu vyznávají (reprezentační kouč Karel) Jarolím a náš klubový trenér Jindřich Trpišovský odlišné herní styly. I kdybychom hráli pospolu, tak bude těžké zachovat styly v rozestavení," řekl novinářům na dnešním setkání po příjezdu do Zlína Hušbauer.

"My jsme rádi, že máme nyní v reprezentaci osm hráčů. Což dokazuje, že pracujeme v klubu dobře. I když situaci ovlivnila i zranění kluků, kteří působí v zahraničí," dodal osmadvacetiletý středopolař.

Hušbauer ještě nezažil, aby v reprezentačním výběru nebyl nikdo ze Sparty. "Většinou to bylo půl na půl. Nebo bylo i více hráčů ze Sparty. Tato situace nastala po hodně dlouhé době. Je to dáno tím, že mají v kádru hodně cizinců. Potom je pro české hráče obtížnější se dostat do reprezentace," řekl Hušbauer.

Pochvaloval si rychlý letecký přesun z Prahy do Kunovic, odkud fotbalisty převezl do Zlína autobus. "Tak krátký let jsem nezažil. Jen jsme vzlétli a za chvíli přistávali. Bylo to určitě lepší než uvíznout někde v koloně na dálnici. Ušetřilo nám to hodně času," uvedl zkušený záložník.

Ukrajinu považuje za velmi kvalitního protivníka. "Bude důležité pohlídat si rychlé krajní hráče soupeře. A také dva nebezpečné střelce. Myslím si, že mají tým velice dobře poskládaný. Taktiku ale budeme teprve probírat," poznamenal Hušbauer.

V Uherském Hradišti očekává velkou podporu fanoušků. "Očekávám plný dům. Nevadí mi, že nehrajeme v Praze. Doufám, že budou lidé na Moravě, kde se tolik zápasů reprezentace nehraje, řádně natěšeni," věří Hušbauer.

Poslední vystoupení české reprezentace v červnu v Rakousku nedopadlo nejlépe. Po nečekaně vysoké prohře s Austrálií 0:4 týmu trochu pozvedla pochroumané sebevědomí výhra nad Nigérií 1:0. "Porážka s Austrálií byla hodně nepříjemná. Po úspěchu s Nigérií jsme se trochu zvedli a ukázali, že máme na čem stavět. Věřím, že to nyní dokážeme v obou zápasech proti Ukrajině a Rusku," dodal Hušbauer.