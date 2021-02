Středoškolská výuka v závěru studia by se měla týkat maturity

Praha - Studenti středních škol by se měli v posledním pololetí zejména připravovat na maturitní zkoušku. O konkrétní náplni vzdělávání by rozhodoval ředitel školy. Předpokládá to školská novela skupiny poslanců z pěti klubů. Druhé pololetí by podle předlohy trvalo zhruba měsíc a půl, od poloviny března do konce dubna.

Rámcové studijní programy by podle novely stanovily, že v posledním pololetí před maturitou by se na středních školách a gymnáziích soustředila výuka včetně praktické výuky a případné praxe na předměty, které jsou součástí zkoušky.

Přístup škol nyní podle předkladatelů z řad ANO, Pirátů, SPD, TOP 09 a STAN v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) není jednotný. Jednotliví studenti kvůli tomu mají rozdílné podmínky při přípravě na zakončení studia, napsali ve zdůvodnění.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Sněmovna ale novelu patrně nestihne projednat do konce volebního období.