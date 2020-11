Středoškoláci vyzvali ministra k přehodnocení pravidel pro výuku

Praha - Zástupci středoškoláků dnes v otevřeném dopise vyzvali ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby přehodnotil opatření proti covidu-19, která se týkají prezenční výuky po dnešním návratu závěrečných ročníků do škol. Zejména kvůli podmínce zachování homogenity tříd nejsou některé školy schopné zajistit prezenční výuku v plném rozsahu. Podle studentů to může vzdělávání uškodit, a školy by proto měly mít možnost pokračovat v povinné distanční výuce všech předmětů. ČTK o tom informoval předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

Fotogalerie

Díky zlepšení epidemické situace se dnes po několikatýdenní výuce na dálku střední školy opět otevřely pro závěrečné ročníky a praktickou výuku. V řadě škol ale budou mít maturanti prezenčně jen některé předměty a zbytek výuky na dálku. Důvodem je podmínka zachování stejného kolektivu žáků ve třídě, což se podle ředitelů dá jen stěží u volitelných předmětů maturantů dodržet.

Podle ČSU není možné, aby všichni studenti zvládli kombinovat distanční i prezenční výuku. Spolek upozornil, že někteří studenti bydlí daleko a přejezdy mezi domovem a školou by pro ně byly časově velmi náročné. Někde proto podle nich školy část předmětů z rozvrhu úplně vynechají, což jim umožnilo i ministerstvo školství.

"Jako nejvhodnější řešení bychom proto navrhovali umožnit školám pokračovat v povinné distanční výuce s možností individuálních konzultací v případě, že nejsou schopny zajistit prezenční výuku v plném rozsahu. To vše do doby, než bude možné uskutečnit prezenční výuku i s heterogenními skupinami studentů," napsali studenti v dopise Plagovi. Pokud by to možné nebylo, měl by podle ČSU ministr říct, v jakém rozsahu musí škola prezenční výuku organizovat.

Česká středoškolská unie podle svého předsedy zastupuje 27.000 studentů ze 150 škol. Podle statistik ministerstva školství je v ČR zhruba 424.000 žáků středních škol.