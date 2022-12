Středoškoláci v Česku volí prezidenta, pořadatelé dnes zveřejní výsledky

Praha - Dnes budou zveřejněny výsledky studentských prezidentských voleb, které se konají mezi středoškoláky nad 15 let od pondělí do dneška. Studenti vybírají z kandidátů skutečných voleb, které se uskuteční v lednu. Do akce se přihlásilo 515 gymnázií, středních odborných škol a učilišť. Pořadatelem vzdělávacího projektu je společnost Člověk v tísni prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS). ČTK to sdělili organizátoři.

Po skončení dnešních studentských voleb vyplní vyučující elektronický formulář se seznamem kandidátů na prezidenta, výsledky se zpracují v rozdělení na jednotlivé kraje a typy škol a vzdělávací program JSNS je uveřejní dnes v odpoledních až podvečerních hodinách.

Pokud v prvním kole skutečných prezidentských voleb 13. a 14. ledna příštího roku lidé budoucí hlavu státu nevyberou, plánuje Člověk v tísni na 18. a 19. ledna také druhé kolo.

Studentské volby mají podle organizátorů přispět k aktivnímu a zodpovědnému občanství budoucích prvovoličů. Studenty podle organizátorů seznamují se základními principy demokracie a volebním systémem ČR, s programy i jednotlivými kandidáty. Na jednotlivých školách vznikly volební komise složené ze studentů, kteří pracují pod dohledem pedagoga.

"Výsledky studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány ani přehlíženy," uvedli již v listopadu organizátoři.

Prezidenta středoškoláci poprvé vybírali v roce 2012, tehdy jen v jednom kole. U studentů získal největší podporu hudební skladatel a výtvarník Vladimír Franz, skutečný vítěz voleb Miloš Zeman skončil na čtvrtém místě. O pět let později mezi mladými zvítězil v prvním i druhém kole bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš před Zemanem. V reálných volbách tehdy mandát obhájil nynější prezident.