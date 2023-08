Středoškoláci si na liberecké univerzitě zkouší předení, tkaní nebo pletení

Liberec - Vyzkoušet si předení, tkaní nebo pletení mohli tento týden středoškoláci na Technické univerzitě v Liberci. Fakulta textilní (FT TUL) pro ně uspořádala takzvané projektové dny nazvané Ochutnej textil. Cílem bylo ukázat studentům, co studijní programy fakulty obnáší a nalákat je tak ke studiu. ČTK to řekla vedoucí Katedry technologií a struktur FT TUL a hlavní koordinátorka projektových dnů Brigita Kolčavová Sirková.

Fotogalerie

Na pětidenní akci přijelo 20 studentů z Česka a dva ze Slovenska. Rozdělení byli do pěti skupin, každý den se věnovali jinému způsobu práce a uzavírali jeden malý projekt. Z časových důvodů ale podle hlavní koordinátorky nezkoušeli celý výrobní proces. "Na předení si například neudělají vlastní přízi, aby si ji potom mohli zatkat, protože my bychom to pro ně potom nestihli připravit," řekla.

Mezi účastníky kurzu, který dnes končí, je i Anna Kletečka se spolužáky z Prahy. Studují na textilní škole a projektové dny jim rozšiřují obzory. "My to všechno studujeme v teorii, ale v praxi na strojích to vidíme až tady. Což je rozhodně velká pomoc si to vizualizovat. Na střední škole máme ruční tkací, pletací stroje a průmyslové šicí stroje, ale takovéto vymoženosti rozhodně nemáme," uvedla Kletečka.

Kromě studentů pozvala fakulta i dva vyučující. "Důležité je i kontaktovat školy, které budou dále prosazovat ty jednotlivé obory a vzájemně komunikovat, protože to jediné nás může posunout dál," dodala Kolčavová Sirková.

Na liberecké Fakultě textilní studuje zhruba 600 studentů, zájem podle Kolčavové Sirkové roste. Do studijního programu Textilní technologie, materiály a nanomateriály se za poslední tři roky hlásí asi 60 zájemců, dříve jich bylo okolo 40. "Zájem je, dá se říct, velký, na to, jak malá země jsme. Bereme ročně 300 studentů do bakalářského studijního programu, s tím, že v bakalářském studijním programu máme čtyři studijní programy," řekla vedoucí katedry. Fakulta projektové dny o prázdninách pořádá pro studenty již druhým rokem, pro školy je navíc dělá i v semestru.