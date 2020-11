Středoškoláci se mohou přihlásit na celoroční stáž v Akademii věd

Praha - Středoškoláci se zájmem o vědu a výzkum se mohou do konce listopadu přihlásit do projektu studentských stáží s názvem Otevřená věda na Akademii věd ČR. Půjde o 16. ročník této akce, která nabízí témata pro nadšence přírodovědných i humanitních oborů. Studenti se do výběrového řízení mohou přihlásit na webu www.otevrenaveda.cz. Stáže začnou v lednu a potrvají celý rok včetně prázdnin. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí akademie Markéta Růžičková.

Akademie zájemcům nabízí mnoho témat od antropologie, přes biologii, zoologii, robotiku, historii a sociologii až po filozofii. Studenti se mohou hlásit na stáže v různých krajích bez ohledu na jejich bydliště. Zájemci musí vyplnit přihlášku a napsat motivační dopis. Vědci podle toho potom vyberou nejvhodnější kandidáty. Vybraní studenti absolvují stáž buď sami, nebo v malém vědeckém týmu s dalšími dvěma kolegy. Práce v projektu se budou účastnit podle podmínek stanovených v daném oboru, minimálně ale osm hodin za měsíc.

Absolventi programu z minulých let podle Růžičkové často uváděli, že si díky stáži ujasnili, jakou vysokou školu by chtěli studovat a jak se na ni dostat. Stáž je pro středoškoláky příležitostí poznat nejen samotné vědce, ale také špičkově vybavené laboratoře, knihovny a zajímavé odborné materiály.

Vedle stáží pro studenty se v projektu konají akce pro vzdělávání pedagogů, přednášky a exkurze. Stáže na podzim 2021 vyvrcholí studentskou vědeckou konferencí, kde středoškoláci představí výsledky práce, které se věnovali během uplynulých měsíců. Povinná pro ně bude také účast na Veletrhu vědy.