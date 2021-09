Středoškoláci mohou druhým dnem volit 'nanečisto'

Studenti Střední odborné školy v Olomouci se zapojili 20. září 2021 do studentských voleb. Vybírali z politických stran, hnutí a koalic, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny. Ve volební místnost se proměnila tělocvična školy, členy volební komise si zahráli jejich spolužáci z druhých ročníků.

Studenti Střední odborné školy v Olomouci se zapojili 20. září 2021 do studentských voleb. Vybírali z politických stran, hnutí a koalic, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny. Ve volební místnost se proměnila tělocvična školy, členy volební komise si zahráli jejich spolužáci z druhých ročníků. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Na 335 středních školách po celé České republice se dnes druhým dnem konají Studentské volby, které napodobují reálné volby do Poslanecké sněmovny. Středoškoláci od 15 let si v nich mohou zkusit vybrat z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v říjnových sněmovních volbách. Akci, která má zvýšit zájem mladých lidí o politiku, pořádá od roku 2010 společnost Člověk v tísní. Výsledky zpracuje sociologická agentura Kantar Millward Brown. Zveřejněny by měly být vpodvečer.

Před čtyřmi roky vyhráli Studentské volby do Sněmovny s náskokem Piráti, kteří získali téměř 25 procent hlasů. Druhé hnutí ANO mělo 11,88 procenta hlasů, na dalších místech se umístily TOP 09 a SPD. Víc než pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny získali od studentů ještě Zelení, ODS a hnutí Sportovci. Akce se konala na 281 školách, bylo jich o 54 méně než letos. Celkem tehdy odevzdalo hlas 40.068 studentů.

Studentské volby věrně napodobují ty opravdové, jejich výsledky se ale v minulosti od těch reálných výrazně lišily. Skutečné volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo před čtyřmi roky hnutí ANO s 29,64 procenta hlasů. Získalo téměř trojnásobek hlasů v porovnání s druhou ODS, třetími Piráty či čtvrtou SPD. Do Sněmovny se dostaly ještě ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Cílem Studentských voleb je přiblížit mladým lidem principy demokracie a seznámit je s volebním systémem, volebními programy i kandidátkami jednotlivých subjektů. Voliči musí prokázat svou totožnost u studentské volební komise, dostanou hlasovací lístek, za plentou na něm zakroužkují vybranou stranu a vhodí ho do urny. Podle organizátorů ze společnosti Člověk v tísni hlasování ‚nanečisto‘ pomáhá zvyšovat účast prvovoličů ve skutečných volbách.