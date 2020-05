Středoškoláci chtějí zkoušky na VŠ na přelomu června a července

Praha - Vysoké školy by podle středoškoláků měly kvůli letošní situaci kolem koronaviru posunout přijímací zkoušky nejlépe na přelom června a července. Zabránilo by se tak podle nich překrývání jejich termínů s maturitami. ČTK to dnes řekl předseda České středoškolské unie (ČSU) Viktor René Schilke. Podle předsedy České konference rektorů (ČKR) Petra Skleničky se většina škol snaží středoškolákům vyjít vstříc, záleží ale na jednotlivých fakultách. Není podle něj možné zajistit, aby byly termíny pro každého vyhovující. Někdy se termíny překrývaly i v minulosti, řekl.

Podle Schilkeho jsou letos studenti v nevýhodné situaci, protože kvůli opatřením proti koronaviru od 11. března nefunguje běžná výuka. Maturanti mohou od 11. května chodit do škol na přípravu k maturitám, které se kvůli pandemii posunuly z původních termínů v dubnu a začátku května na červen. Ministr školství Robert Plaga (ANO) vysoké školy vyzval, aby tomu přizpůsobily své termíny přijímacích zkoušek, některé ale na jeho výzvu podle Schilkeho dostatečně nereagovaly.

"Myslíme si, že nejlepší by bylo posunutí přijímacích zkoušek na přelom června a července. Studenti by měli mít na přípravu k nim alespoň dva týdny od maturit," řekl Schilke. ČSU se s tímto požadavkem obrací na zástupce všech vysokých škol, dodal.

K zohlednění termínů maturit při přijímacích zkouškách vyzvala již minulý týden vysoké školy také Asociace ředitelů gymnázií. Podle její předsedkyně Renaty Schejbalové byla odezva z ČKR vstřícná. "Myslím si, že na některých školách to zafungovalo, protože dávají možnost náhradního termínu," řekla. "Moc to nezafungovalo na lékařských fakultách," dodala.

Podle Skleničky vypsala většina oborů minimálně dva termíny zkoušek, což by ve většině případů mělo střet s maturitami vyřešit. Některé školy mají navíc termíny až v červenci nebo srpnu, řekl. Podle něj se některým studentům termíny překrývají i proto, že se hlásí třeba na více škol. "Nesvádějme vše jen na koronavirus. Pokud se někdo hlásí na tři čtyři vysoké školy, tak se prostě může stát, že se mu to kryje," řekl. Upozornil, že se to stávalo i v minulosti.

Potíže s termíny se podle Skleničky zřejmě týkají hlavně oborů, kde je velký převis uchazečů. Většina škol si podle něj uchazečů váží, protože jich je kvůli demografickému vývoji poměrně málo.

Na problémy kolem zkoušek na vysoké školy již dříve upozornila také iniciativa Férové přijímačky na VŠ 2020. Podle ní mohou být letos ve výhodě slovenští uchazeči o studium v ČR, protože na Slovensku maturitní zkoušky nebudou. Zástupci iniciativy proto vyzvali vysoké školy, aby zajistily stejné podmínky pro přijímání Čechů a Slováků.

Na některých oborech letos přijímací zkoušky výjimečně nebudou. Tam, kde se uskuteční, budou podle zjištění ČTK většinou v pozdějších termínech než obvykle nebo se budou moct konat nově i přes internet. Konkrétní podoba zkoušek bude v různých částech škol odlišná a bude záležet na jejich rozhodnutí.