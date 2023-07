Středomoří zachvátila druhá vlna veder, v Římě padl teplotní rekord

Řím/Atény/Madrid - Středomoří zasáhla druhá vlna veder během několika týdnů, úřady mnohde vyzvaly obyvatele i turisty, aby nevycházeli z domů. V Římě dnes na řadě míst padly teplotní rekordy a ten nejnovější má podle regionální meteorologické služby hodnotu 41,8 stupně. Na Sardinii a Sicílii teploty vystoupaly až na 46 stupňů. Několik regionálních rekordů padlo i ve Francii, zejména na Korsice a v horských oblastech Alp a Pyrenejí, kde bylo přes 40 stupňů. V Katalánsku dnes poprvé meteorologové naměřili přes 45 stupňů Celsia, dosud byl rekord 44 stupňů. S vedrem se dál potýká i jih Spojených států. Hasiči v Řecku, ve Španělsku a ve Švýcarsku bojují s požáry, uvedla agentura AP.

Teploty v Severní Americe, Asii, na severu Afriky a ve Středozemí budou tento týden po delší dobu přesahovat 40 stupňů Celsia, uvedla dnes Světová meteorologická organizace (WMO). Upozornila, že vlna veder tento týden zesílí, což způsobí i nárůst nočních teplot a může vést ke zvýšenému riziku srdečních infarktů a úmrtí. Rostou obavy, že horko vyvolá větší počet úmrtí.

V Itálii pracovníci Červeného kříže obvolávali starší osoby, zatímco v Portugalsku úřady na sociálních sítích varovaly lidi, aby nenechávali děti či domácí zvířata v zaparkovaných autech. Dobrovolníci v Řecku rozdávali pitnou vodu a ve Španělsku připomínali, aby se lidé chránili před vdechováním kouře z požárů.

V Římě bylo dnes na řadě míst naměřeno přes 40,7 stupně, což byla dosavadní nejvyšší teplota v italské metropoli, píše deník Corriere della Sera. Téměř na celém území hlavního města se teploty pohybovaly mezi 39 a 41 stupni, maximum bylo 41,8 stupně Celsia. Vysoké teploty hlásí prakticky celá Itálie včetně podhůří Alp. Ve 20 z 27 velkých měst bylo dnes vyhlášeno nejvyšší varování před horkem a ve středu by se měla přidat další města. Podle regionální agentury na ochrany životního prostředí na Sardinii dnes v desítkách obcí teploty překonaly 40 stupňů. Nejtepleji bylo v obci San Gavino na jihu ostrova, kde meteorologická stanice naměřila až 46 stupňů. Teploty mezi 46 a 47 stupni naměřily i některé stanice na Sicílii, uvedl deník La Repubblica. Meteorologové nevylučují, že by mohl padnout teplotní rekord z loňského roku, kdy na Sicílii naměřili přes 48 stupňů.

Italské nemocnice v souvislosti s horkem hlásí nárůst počtu pacientů. Kvůli poruše klimatizace byl dnes omezen provoz hlavního soudu v Římě. Kvůli vysokým teplotám je v Římě také stále akutnější problém se svozem komunálního odpadu, uvedla římská lékařská komora. Automobilka Stellantis uvedla, že dnes odpoledne poslala domů své zaměstnance ve výrobním závodu nedaleko Neapole, kde se vyrábí Fiat Panda, a to kvůli nepřijatelným podmínkám na pracovišti.

Na většině území Španělska platí výstraha před vysokými až extrémními vedry. Katalánsko dnes bylo regionem, kde bylo horko nejintenzivnější. Ve více než 80 katalánských obcích meteorologické stanice naměřily přes 40 stupňů. Podle celostátní meteorologické služby Aemet bylo nejtepleji ve městě Figueres, kde maximální teplota dosáhla 45,3 stupně. To byl také dnešní nejvyšší údaj za celé Španělsko. Ve středu by teploty měly zůstat stabilní na pobřeží Středozemního moře a mírně klesnout v dalších částech země. Vlna veder by se pak mohla vyčerpat, předpovídají meteorologové.

Akropole a další archeologické parky v Řecku zkrátí nejméně od čtvrtka do neděle svou odpolední otevírací dobu kvůli silné vlně veder, oznámily odbory. Dělo se tak už v uplynulých dnech. Do konce týdne se v některých částech středního a jižního Řecka očekávají teploty až 44 stupňů, píše AFP.

Jihovýchod Francie ovlivňuje stejná vlna veder jako zbytek Středozemí. V sedmi departementech platí oranžová výstraha, kdy mají být lidé "velmi opatrní" a ve středu v poledne se přidají další tři departementy. Teplotní rekord dnes padl například na horské stanici Alpe d'Huez, kde v 1860 metrech nad mořem naměřili 29,5 stupně Celsia. V 1104 metrech nad mořem v Savojsku bylo dnes 36 stupňů, na Korsice naměřili přes 38 stupňů, píše AFP.

Lesní požár, který již druhým dnem zuří severně od Atén, v noci na dnešek nabral na intenzitě. Hasičům se naopak podařilo dostat pod kontrolu plameny jihovýchodně a západně od řecké metropole, uvedl Reuters. Kvůli vážnosti situace se z Bruselu předčasně vrací premiér Kyriakos Mitsotakis.

Švýcarští hasiči od pondělí bojují s lesním požárem, kvůli kterému muselo být evakuováno přes 200 lidí. Vrtulníky, které do plamenů vypouštěly vodu, létaly celou noc. Úřady varovaly, že pokud se zvedne vítr, uhašení plamenů bude trvat dny nebo týdny.

Přibližně 400 hasičů a devět požárních letadel se snaží uhasit lesní požár, který hoří již čtvrtý den na ostrově La Palma na španělských Kanárských ostrovech. Úřady varovaly, že se může dál šířit.

Ve Phoenixu v Arizoně bylo dnes 43 stupňů Celsia už devatenáctý den v řadě, což je nejdéle trvající takto vysoká teplota pro americká města v dějinách, píše agentura AP. Nemocnice ve městě k ochlazení pacientů používají led. Do amerického Údolí smrti se sjíždějí turisté v očekávání, že padne 100 let starý teplotní rekord 56,6 stupňů Celsia, napsala dnes stanice BBC News.

Kouř z rekordně ničivých lesních požárů v Kanadě dnes znovu zhoršoval kvalitu ovzduší desítkám milionů lidí na východě Severní Ameriky včetně velké části Spojených států. Na některých místech znečištění dosahovalo úrovně považované za nebezpečnou pro zdraví všech obyvatel, informovala zpravodajská společnost BBC. V Kanadě se mezitím požáry dál šíří na stovkách míst.