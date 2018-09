Stockholm - Ve Švédsku jsou již po nedělních parlamentních volbách sečteny hlasy ze všech volebních okrsků, stále se ale čeká na sečtení zhruba 200.000 korespondenčních hlasů a hlasů Švédů žijících v cizině. Jejich výsledky budou zveřejněny ve středu. Vládnoucí středolevý blok zatím získává 144 křesel v 349členném Riksdagu (švédském parlamentu), zatímco středopravá aliance 142 mandátů. Ani jeden z bloků tak nemá šanci obsadit většinu křesel. Protiimigrační strana Švédští demokraté, která si od minulých voleb výrazně polepšila, by měla v parlamentu dostat 63 míst.

Švédští demokraté podle očekávání uspěli především na jihu země, kam v roce 2015 mířila velká migrační vlna. V 9,5milionovém Švédsku tehdy požádalo o azyl 163.000 lidí, což byl z hlediska Evropy největší počet v poměru na jednoho obyvatele. Řada jihošvédských měst nyní čelí problému integrace migrantů, kteří žijí na chudých předměstích pověstných válkami mezi gangy, zapalováním aut maskovanými mladými výtržníky a další zločinností.

V jihošvédském kraji Sk?ne zvítězili Švédští demokraté ve 21 ze 33 okresů. V okrese Hörby získala tato nacionalistická strana dokonce 35,4 procenta hlasů, v okrese Höör 28,2 procenta a v okrese Sjöbo 27,7 procenta.

Poměr mezi středolevým a středopravým blokem mohou ještě změnit takzvané středeční hlasy, které podle analytika Carla Melina co do počtu odpovídají jednomu až dvěma mandátům. Švédský list Aftonbladet uvedl, že voliči v zahraničí dávají přednost spíše středopravým stranám. Souvisí to s tím, že mnoho Švédů žijících například v Thajsku nebo ve Španělsku jsou lidi s vysokými příjmy a tradičně volí středopravá politická uskupení, konstatuje Aftonbladet.

Ve volbách v roce 2014 hlasovalo v zahraničí 33,61 procenta Švédů pro středolevý blok a 55,8 procenta pro středopravou alianci, připomíná Aftonbladet.

Ve volebních okrscích ve Švédsku už jsou všechny hlasy sečteny. Výsledky se oproti pondělním zprávám mírně změnily vzhledem k tomu, že jeden okrsek poslal chybný údaj. Strana středu, která je součástí středopravého bloku, původně získávala 31 mandátů a Švédští demokraté 62. V pondělí večer byla chyba napravena a Švédští demokraté si připsali jedno křeslo navíc na úkor Strany středu. Tím se také zvýšil původní jednomandátový náskok středolevého bloku na rozdíl dvou mandátů.