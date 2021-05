Středoevropské země zvažují dohody, kterými umožní cestování očkovaným

Bratislava - Pět středoevropských zemí včetně Česka zvažuje uzavření bilaterálních nebo regionálních dohod, jimiž umožní přeshraniční cestování lidem, kteří byli očkováni proti nemoci covid-19. Dohody by mohly vstoupit v platnost ještě před začátkem letní sezony, kdy by měly být v Evropské unii zavedeny takzvané covidové pasy. Vyplývá to z vyjádření ministrů zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska po jejich dnešním společném jednání v Bratislavě. Kvůli koronavirové nákaze státy zavedly různá omezení, která se dotkla také cestování přes hranice. Ministři se ve slovenské metropoli sešli také s ukrajinským kolegou Dmytrem Kulebou.

"Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom rozběhli letní sezonu dovolených. Vítáme závazek EU, že se přijme evropské řešení. Jako dočasné řešení bychom chtěli umožnit těm (lidem) ze sousedních zemí, kteří jsou očkováni, aby přicestovali do České republiky. Zároveň chceme umožnit českým občanům, aby mohli volně cestovat do těchto zemí," řekl před novináři šéf české diplomacie Jakub Kulhánek.

Hostitel schůzky, slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok uvedl, že slovenská strana musí ještě dotáhnout technické detaily, jako například vydávání příslušných potvrzení o absolvování očkování. "Když budeme mít jasno v těchto otázkách, bude možnost dopracovat se k bilaterálním dohodám," řekl Korčok. Zatím podle něj není známo, jak Bratislava bude přistupovat k očkovaným, kteří dostali vakcínu, již neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

V Maďarsku se jako v jediné zemi EU očkuje ruským přípravkem Sputnik V a vakcínami čínských firem Sinopharm a CanSino Biologics, jejichž používání zatím nedoporučila EMA. Sputnik V plánuje používat i Slovensko.

"Domníváme se, že bilaterální nebo regionální dohody jsou nevyhnutelné. Tím bychom zajistili cestování občanů. Bylo by výborné, pokud by střední Evropa byla lídrem v této záležitosti," uvedl šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó.

Ministři zmíněných pěti zemí EU se ve slovenské metropoli sešli také se svým ukrajinským kolegou Kulebou. "Česká republika je dlouhodobým spojencem Ukrajiny, Jsme odhodláni podporovat svrchovanost a celistvost ukrajinského území a podporujeme bližší spolupráci mezi Ukrajinou a NATO a Ukrajinou a EU. Bezpečná a prosperující Ukrajina je v zájmu nás všech," uvedl Kulhánek.

Kuleba řekl, že z pohledu Kyjeva přetrvává hrozba dalších vojenských provokací Ruska, protože u hranic s Ukrajinou podle něj zůstává rozmístěn velký počet ruských vojenských jednotek a techniky. Moskva v dubnu ohlásila stažení vojsk.