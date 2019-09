Bouřky zaplavily sklepy a domy

Kladno - Středočeským hasičům dnes přibylo výjezdů kvůli bouřce. Nejčastěji zasahovali na Příbramsku, Benešovsku a Rakovnicku. Do 18:00 zaznamenali 33 událostí, jenom za poslední hodinu jim přibylo 17 zásahů, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Tereza Fliegerová.

Hasiči nejčastěji vyjíždějí k popadaným stromům nebo zaplaveným sklepům. Na Komenského náměstí v Rakovníku například přívalový déšť ucpal kanály, na silnici bylo podle mluvčí až půl metru vody. "Zůstala tam uvíznutá dvě osobní auta, hasiči lidem pomohli dostat ta auta ven," uvedla Fliegerová. Na Rakovnicku odstraňovali bahno a kameny také z železniční trati.

V Meznu na Benešovsku přetekl rybník a voda s bahnem zaplavila silnici a sklepy okolních domů. Hráz rybníka ale nápor vody vydržela. Hasiči tam pomáhali odstranit bahno z komunikace a zasahovali u zatopených sklepů.

Přes Šumpersko se přehnala bouře, voda se dostala do domů

Přes Šumpersko se dnes odpoledne přehnala silná bouřka. Nejvíce zřejmě zasáhla obec Jedlí, kde se voda dostala do domů a strhla také automobily. Voda zaplavila rovněž tamní továrnu, firma vodu odčerpává vlastními silami, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Bouře podle něj postihla také Štíty, Šumperk a Rudu nad Moravou. Hasiči v oblasti evidují asi desítku výjezdů, čerpají vodu, likvidují také popadané stromy. V okolí Jedlí a Štítů jsou na komunikacích po bouřkách naplaveniny.

Silné bouřky s přívalovými srážkami by se podle předpovědi meteorologů měly v Olomouckém kraji ojediněle objevit i v noci na pondělí. V kraji by mělo místy pršet i v pondělí, odpoledne a večer by měly srážky ustávat.