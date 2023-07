Středočeští celníci pronásledovali auto s běženci, řidič jízdou ohrožoval ostatní

Psáře (Benešovsko) - Středočeští celníci počátkem týdne pronásledovali osobní auto, které převáželo devět migrantů z Turecka. Řidič ujížděl rychlostí 150 kilometrů v hodině a zběsilou jízdou ohrožoval sebe a okolí. Běžence byli zadrženi, případem se zabývají policisté pro podezření z nelegálního překročení hranic a převaděčství, informovala dnes na webu mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Hlídka celníků chtěla auto s polskou registrační značkou zastavit na 56. kilometru dálnice D1. Vůz neměl uhrazenou elektronickou dálniční známku. Řidič ale na znamení k zastavení ani na následné opakované výzvy nereagoval a nebezpečně kličkoval mezi auty. Později odbočil z dálnice do vesnice Psáře, kde po nárazu do plotu a popelnic pokračoval v jízdě po prašné cestě do polí.

"Hlídka celníků za pomoci donucovacích prostředků zadržela část prchajících pasažérů vozidla a dvěma mužům následně přiložila služební pouta. Celníci informovali příslušníky Policie ČR, kteří za pomoci služebního psa a policejního vrtulníku vypátrali další osoby uprchlé z ujíždějícího vozidla," uvedla mluvčí.

Řidič podle ní v autě určeném pro pět lidí nelegálně převážel devět cestujících, některé v zavazadlovém prostoru. Cestující během honičky z vozidla postupně vyhazovali roztrhané osobní doklady. Kvůli podezření z nelegálního překročení hranic a převaděčství celníci a policisté přivolali k dalšímu řízení příslušníky z odboru cizinecké policie.