Středočeský krizový štáb neinformuje podle STAN obce o koronaviru

Praha - Někteří středočeští starostové tvrdí, že je krajský krizový štáb nechce informovat o koronavirové nákaze. Podle opozičního hnutí STAN krizový štáb zakázal poskytovat informace o počtu potvrzených nákaz v obcích přes to, že je členové štábu znají. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ČTK dnes řekla, že informacemi o nakažených v jednotlivých obcích disponují hygienici a krizový štáb je nemá. Dodala, že ona sama ráno dostává SMS o počtech lidí v karanténě, nakažených a počtech lidí indikovaných k náběrům, což potřebuje vědět kvůli nemocnicím.

Předseda středočeské organizace STAN Věslav Michalik upozornil na to, že starostové jsou v první linii, a když lidé něco potřebují, obracejí se na radnici. "Napříč krajem to jsou starostové, kdo organizují dobrovolníky, šití roušek, péči o seniory, výrobu dezinfekce. Právě proto by starostové měli vědět, zda se v jejich obci nákaza vyskytuje, aby mohli organizovat účinná opatření na svém území," uvedl Michalik.

Hejtmanka kritiku odmítla, podobnými přehledy podle ní krizový štáb ani nedisponuje. "Je to totální nesmysl. Krizový štáb vůbec neřeší, jestli se budou zveřejňovat nějaké informace. V první řadě má povinnost informovat krajská hygienická stanice a nám posílá celkové stavy," uvedla. Popřela, že by členové štábu takové detailní informace automaticky měli. Ona sama ráno dostává SMS o počtech lidí v karanténě, nakažených a počtech lidí indikovaných k náběrům.

Podle starosty Psár u Prahy Milana Váchy (STAN) už kvůli nedostatku relevantních informaci kolují fámy o nakažených v území. "Bylo by dobré mít například interaktivní mapu, kde by bylo vidět, kde je skutečně obec s výskytem COVID-19, občané musí být informováni. Obrátil jsem se na kraj, ale bylo mi řečeno, že se nedoporučuje tyto informace zveřejňovat, kvůli obávám reakce veřejnosti," uvedl Vácha.

Podle hejtmanky mají takové detailní přehledy jen hygienici. "Tohle my dělat nemůžeme," dodala.