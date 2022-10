Středočeský kraj vyzval vládu k pomoci při rozšiřování kapacit ve školách

Sulice (u Prahy) - Středočeský kraj vyzval vládu k pomoci při rozšiřování kapacit v základních školách. Chce od ní příslib, že budou vypsány příslušné dotační tituly, aby mohly obce investovat do přípravy projektů. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) dnes novinářům řekla, že se kvůli kritickému nedostatku míst ve školách obrátila dopisem na premiéra Petra Fialu (ODS). Podobnou výzvu kraj předal vládě už v létě, situace se ale podle něj stále zhoršuje. Reakci vlády se zatím ČTK nepodařilo získat.

Pecková poukázala na to, že při letošním zápisu do základních škol se v 11 školách v regionu prvňáci vybírali losem. V případě devíti měst kraj určoval spádovou školu vzdálenou desítky kilometrů. "Ty vzdálenosti jsou takové, že už i do první třídy by děti musely vstávat kolem páté hodiny ráno," upozornil krajský radní pro vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN). Středočeskému kraji podle něj chybí společně s Prahou zhruba 30.000 míst v základních školách.

Výrazně špatná situace je například v Sulicích u Prahy, kde se děti kvůli nedostatku míst ve škole učí ve vytápěné jurtě. Problémem je i to, že před zápisem k 50 předškolákům přibude dalších deset nebo 15 dětí, které se v Sulicích nově přihlásí k trvalému pobytu. Školu pro 330 žáků je nutné rozšířit, bez dotace to ale obec s rozpočtem 50 milionů Kč nezvládne. "Jsem v zoufalé situaci a nevím, co mám rodičům říkat," uvedl starosta Petr Čuřík (nez.). Nevyloučil, že příští rok škola na zahradě postaví vojenské stany.

Hejtmanství podobnou výzvu adresovalo vládě už v polovině července, tehdy ji podepsalo zhruba 100 starostů. "Od té doby se konala řada jednání, ale my stále nevidíme, že by byly finance alokovány na výzvy, které by bylo potřeba znovu obnovit, a že by obce mohly žádat," uvedla Pecková.

Tituly jsou podle ní připraveny, ale je potřeba také vyčlenit peníze. "Myslím si, že by stačily dvě miliardy korun ročně. Je to pětina toho, co se dalo za takzvané pastelkovné," dodala Pecková.

Středočeský kraj je nejlidnatějším regionem v ČR a počet jeho obyvatel stále roste. Pecková připomněla, že kraj se potýká s nedostatkem kapacit základních škol dlouhodobě a od roku 2013 se otevřely postupně dva dotační tituly u ministerstev financí a školství. Za tyto prostředky obce stavěly nové školy. Jenom v okolí Prahy se díky tomu rozšířila kapacita ve školách o 9000 míst.

Dotační tituly už skončily, ale situace se ještě zhoršila, protože obyvatel regionu stále přibývá. Nedostatečné kapacity už podle hejtmanky nejsou jen v prstenci kolem Prahy, ale i ve vzdálenějších městech, jako jsou třeba Beroun nebo Český Brod. Podobné problémy jsou podle ní také v jiných krajích. Vácha upozornil na to, že z programu, který byl schválen v roce 2016, se dosud některé školy nepodařilo vybudovat kvůli růstu cen ve stavebnictví. Týká se to třeba Úval a Říčan. "Je to tím, že náklady rostou rychleji, než jsou obce schopné soutěžit," dodal radní.