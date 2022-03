Středočeský kraj vyhlásil déletrvající sucho, nesmí se pálit tráva či klestí

Praha - Pro celý Středočeský kraj ode dneška platí mimořádná opatření pro období dlouhotrvajícího sucha. Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) to dnes vyhlásila na podnět hasičů kvůli současnému suchu a zvýšení počtu požárů v přírodě. ČTK to dnes sdělil mluvčí hejtmanství David Šíma. V platnost tak vstupuje například zákaz spalování suché trávy na volném prostranství nebo klestí v lesích, zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty nebo zákaz táboření mimo vyhrazené prostory. Mimořádná opatření platí do odvolání.

Středočeští hasiči evidují za březen extrémní nárůst počtu požárů v přírodě. Podle jejich ředitele Miloslava Svatoše vyjížděli v březnu dosud ke 131 požárům v přírodě. Škoda na majetku přesáhla 200.000 korun. Loni za stejné období hasiči zasahovali pouze jednou, v roce 2020 vyjížděli ke 13 a v roce 2019 ke 23 požárům. Mimořádná opatření kraj vyhlásil také s ohledem na další předpověď meteorologů.

V období déletrvajícího sucha platí rovněž zákaz kouření s výjimkou elektronických cigaret a zákaz používání zábavní pyrotechniky. Lidé nesmí používat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení a zastavovat motorová vozidla na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem.

Porušení povinností stanovených nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů, dodal Šíma.