Středočeský kraj trvá na omezení či zastavení dopravy na 12 lokálních tratích

Praha - Středočeský kraj trvá na omezení nebo zastavení dopravy na 12 málo vytížených tratích a nahradí je autobusy. Ušetří tím 52 milionů korun ročně. Ministerstvo dopravy kraji nenabídlo, pokud jde o podporu veřejné dopravy, nic konkrétního, jen vágní memorandum, které zástupci kraje nepodepsali, řekla dnes novinářům hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ministerstvo s rozhodnutím kraje dlouhodobě nesouhlasí, podle Peckové však udržení nynějšího provozu nedává ekonomicky smysl. Aktuální reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

Omezení dopravy se týká například tratí Mšeno-Mladá Boleslav, Čisovice-Mníšek-Dobříš, Vlašim-Trhový Štěpánov nebo Rakovník-Kralovice. Někteří obyvatelé s tím nesouhlasí, vznikla protestní petice. Podle středočeského krajského radního pro dopravu Petra Boreckého (STAN) jsou hlavními argumenty pro rušení spojů nízká vytíženost, vysoké náklady na provoz a nízká traťová rychlost.

Hejtmančin náměstek pro finance Věslav Michalik (STAN) dnes uvedl, že úspory jsou nutné. Středočeský kraj je na tom podle něj mezi regiony nejhůř, pokud jde o rozpočtové určení daní. Náklady na veřejnou dopravu přitom rostou a musely by klesat výdaje na jiné oblasti. Hejtmanství proto muselo hledat rezervy. Michalik podotkl, že kilometr přepravy stojí řádově stokorunu.

„Jsme v situaci, že kdybychom těm lidem platili místo vlaku taxi za pražské ceny, tak to bude o polovinu levnější než objednávka dopravy od Českých drah,“ dodal Michalik.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) už dřív uvedl, že jeho resort je od příštího roku připraven přidat krajům peníze na regionální veřejnou dopravu, ale bude chtít dlouhodobý scénář jejího provozování včetně zachování provozu lokálních železničních tratí. Reagoval na plánované úspory Středočeského kraje. Ministerstvo se zástupci hejtmanství jednalo, podle vedení kraje mu nabídlo nekonkrétní memorandum o spolupráci, podle nějž se má kraj zavázat k zachování provozu výměnou za příslib ministerstva jednat o změně smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy z roku 2016.

Zástupci kraje memorandum nepodepsali. Pecková uvedla, že i kdyby ministerstvo kraji nabídlo chybějících 52 milionů korun, bylo by to podle ní plýtváním penězi daňových poplatníků. Podle hejtmanky by se ministerstvo mělo zamyslet na tím, zda z některých tratí neudělat turistické atrakce nebo některá drážní tělesa nepřebudovat na cyklostezky.