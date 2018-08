Praha - Středočeský kraj chce pomoci bytovému družstvu Svatopluk, které sdružuje bývalé klienty H-Systemu bydlící v Horoměřicích u Prahy, dotací až jeden milion korun. Družstvo by mohlo peníze využít na soudní poplatky, posudky a právní pomoc. Na pomoci od kraje se dnes na společném jednání dohodli zástupci politických klubů a družstva Svatopluk, uvedla v tiskové zprávě Helena Frintová z krajského úřadu.

Svatopluk musí podle verdiktu Nejvyššího soudu (NS) zveřejněného v úterý 24. července do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Obyvatelé domů vystěhování odmítají. Týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc.

"Jako zcela zásadní se ukázalo, že by měla být prioritně řešena podpora družstva v rovině právní ochrany, tedy řešení plateb za soudní poplatky či úhrada znaleckých posudků. Proto jsme následné řešení konkrétní pomoci zaměřili tímto směrem," řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Podle družstva Svatopluk jde o první konkrétní pomoc za uplynulých 20 let. "Neskutečně si toho vážíme. Je to jediná konkrétní pomoc, která nám byla nabídnuta za posledních 20 let. Oceňujeme ji také proto, že ji budeme moci využít pro řešení problémů lidí, kterých se to přímo dotýká. Poskytnutí finanční pomoci zpětnou refundací je pro nás nejlepším možnou cestou, jak toto učinit," uvedl předseda družstva Svatopluk Ivan Král.

S krajskou pomocí souhlasí podle hejtmanství politici napříč politickým spektrem. O finanční dotaci ale definitivně rozhodnou až zastupitelé svým hlasováním 27. srpna.

"Nemáme právo dívat se na celou záležitost z hlediska správnosti rozhodnutí soudu, ale posuzujeme tuto skutečnost z hlediska lidského. V tomto směru je pro nás závěr soudu bezprecedentní. Uvědomte si, že ti lidé zestárli o 20 let a dnes už mnozí z nich nejsou v produktivním věku. Změnily se jim rodinné poměry. Tito lidé by skončili bez pomoci na ulici," řekla Jermanová.

Dotaci bude moct družstvo v případě jejího schválení zastupitelstvem čerpat vždy jednou měsíčně po kontrole předložených dokumentů.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.