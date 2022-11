Středočeský kraj bude příští rok hospodařit s výdaji více než 45 mld Kč

Praha - Středočeský kraj bude v příštím roce hospodařit s očekávanými příjmy přes 42 miliard korun a výdaji více než 45 miliard Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy chce pokrýt z úvěru a zapojením zůstatku hospodaření. Po započtení roční splátky úvěru a desetimilionového zůstatku budou zdroje a výdaje shodně 45,4 miliardy Kč. Návrh rozpočtu dnes schválili zastupitelé. Připravený rozpočet podle vedení nejlidnatějšího kraje v zemi zohledňuje předpokládaný mírný hospodářský růst, vysokou míru inflace a růst cen energií. Letošní rozpočet počítal s příjmy 35,7 miliardy korun a výdaji 40,2 miliard.

Projednávání rozpočtu se tentokrát obešlo bez dlouhé debaty zastupitelů, trvalo asi čtvrt hodiny. Pro hlasovalo 45 z 59 přítomných zastupitelů, proti nebyl nikdo a 14 zastupitelů se zdrželo.

Hejtmančin náměstek pro finance a dotace Michael Kašpar (STAN) uvedl, že rozpočet počítá téměř s půlmiliardovým výdajem na dopravní obslužnost a čtvrt miliardy korun má jít na opravy silnic po zimě. V rozpočtu jsou také rezervy na krytí dalšího navýšení cen energií, růst mezd ve veřejné správě, nárůst cen pohonných hmot dopravcům, očekávaný nárůst mezd řidičů veřejné dopravy a další náklady. Jde o rezervy pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich přesná výše není dopředu známa.

Opoziční zastupitel za ANO Robert Bezděk ocenil čtyřnásobné navýšení peněz v těchto rezervách. Podle něj je však otázkou, zda to nebylo tím, že se vedení kraje nechtělo výdaje rozdělovat do jednotlivých kapitol. Kašpar namítl, že půjde o jednorázové výdaje, nikoliv opakující se záležitosti, které by si příslušné odbory nárokovaly i v příštích letech.

Daňové příjmy kraje oproti upravenému rozpočtu z letošního roku návrh předpokládá vyšší zhruba o 19 procent. Výdaje kraje byly oproti schválenému rozpočtu roku 2022 navýšeny o 12,1 procenta. Na letošní rok zastupitelé schválili rozpočet s očekávanými příjmy 35,7 miliardy korun a výdaji 40,2 miliardy, rozdíl mezi výdaji a příjmy hejtmanství pokrylo z úspor a úvěru.